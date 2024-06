Nerudová řekla, že její vstup do STAN není prázdné gesto. Rozhodnutí vyplynulo z toho, jak se po oznámení své kandidatury seznámila s jednotlivými politiky STAN, ale také ze společných hodnot. „Spojuje nás i to, že máme odvahu otevírat nepopulární témata, která jsou důležitá pro společnost,“ řekla. O tomto víkendu je při hlasování nutné nedopustit, aby si volby uchvátili „euroalibisti“ a populisti, dodala.

Starostové přijdou s jasnou nominací na eurokomisaře po volbách, řekl Rakušan. „Teď se soustředíme, aby Starostové měli co nejlepší výsledek,“ řekl. Jedna z možných kandidátek Nerudová má podle něj odborné i politické kvality na to, aby pozici zvládla. Na osobním jednání Rakušana s předsedkyní komise Ursulou von der Leyenovou podle vicepremiéra padlo, že akademická zkušenost je pozitivní. „Pokud se podíváme na akademickou politiku, je často dravější než ta reálná,“ dodal.

O nominaci se přou Starostové s Piráty. O navrhující straně vznikla jen neformální dohoda při vyjednávání o vládě s hnutím Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Hnutí STAN trvá na tom, že má s nominací přijít samo, podle Pirátů náleží celé koalici Pirátů se STAN tak, jak kandidovala v posledních sněmovních volbách. Piráti zvolili jako svého kandidáta na eurokomisaře europoslance a lídra evropské kandidátky Marcela Kolaju. Rozhodující slovo bude mít vláda.

Rakušanovi a Starostům by se líbilo získat portfolio, které se zabývá regionálním rozvojem. „Myslím, že by nám bylo vlastní a myslím, že naše celé hnutí by do toho bylo schopné vnést kompetence,“ dodal. Obecně o tom Rakušan vede jednání se všemi partnery v koalici „při respektu k tomu, že nominujícím subjektem jsou Starostové“.

Premiér Petr Fiala (ODS) v polovině května řekl, že chce usilovat pro Česko o post eurokomisaře, který nemá ve své oblasti jen koordinační roli. „Navrhuje koalice Starostů a Pirátů, já pochopil, že by to měli být Starostové, je to věc nějaké jejich debaty,“ uvedl. Ohledně nominace bude podle Rakušana také záležet na tom, jaký přijde požadavek od komise, například jestli každá země dostane za úkol nominovat dvojici kandidátů, muže a ženu.

Česko aktuálně v komisi zastupuje Věra Jourová, která je místopředsedkyní a komisařkou pro hodnoty a transparentnost.