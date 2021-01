Kabátek: Rezignace? Byl by to paradox a hlavně neodpovědnost | E15.cz

Pod šéfem Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňkem Kabátkem se kýve křeslo. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) ho vyzval k vyvození odpovědnosti za to, že se nechal přednostně očkovat proti koronaviru. Kabátek chce však počkat na rozhodnutí rady VZP, která bude jednat v pondělí.

„Pokud jde o téma mé rezignace, byl by to z určitého pohledu paradox, protože právě takový krok by byl z mé strany hodně nezodpovědný. Jsem však připraven své motivy předložit správní radě a budu plně respektovat její rozhodnutí,“ reagoval Kabátek.

V době současné koronavirové krize považuje podle svých slov za významné, aby byl systém zdravotního pojištění plně funkční a stabilizovaný. „Mým úkolem jako ředitele největší zdravotní pojišťovny v zemi je zajistit nejen kvalitní a dostupnou zdravotní péči v celém jejím spektru, ale i řada velmi důležitých organizačních úkolů,“ říká.

„Ty například souvisejí se zajištěním systému bezproblémového testování ať už antigenními testy, nebo PCR testy, případně se zajištěním rychlého výběru distributora pro vakcínu Moderna, a celá řada dalších věcí, které nejsou tak říkajíc vidět,“ dodal.

Očkování zároveň považuje za důležitý způsob ochrany kolegů a zdravotníků s nimiž se denně setkává. To byly důvody, proč využil možnosti a nechal se očkovat. „Tím hlavním důvodem byla tedy odpovědnost, kterou právě v této době jako ředitel klíčové zdravotní pojišťovny v České republice mám,“ podotkl ředitel VZP s tím, že radě pojišťovny podá komplexní informaci a vyčká na její postoj.

Ministr Blatný neupřesnil, jaký konkrétní krok od Kabátka kvůli tomu, že se nechal koncem prosince očkovat, očekává. „Nejsem ten, kdo stanovuje nebo mění ředitele VZP, to je na její správní radě. Nicméně očekávám, že pan ředitel z toho vyvodí důsledek sám pro sebe,“ řekl ministr. Uvedl, že s Kabátkem o záležitosti hovořil.

Kabátkovi je 50 let a největší zdravotní pojišťovnu v Česku vede devátý rok. Správní rada Všeobecné zdravotní pojišťovny mu v listopadu loňského roku prodloužila mandát na další čtyři roky.

„Nechal jsem se očkovat, protože ve své pozici jednám s řediteli nemocnic, se zaměstnanci, s lékaři. Potkávám se na denním pořádku se zdravotníky, takže to byla moje reakce na to, že jsem chtěl chránit své okolí. V současném kontextu je ale asi bezpředmětné, abych něco takového říkal,“ řekl Kabátek ve středu serveru iRozhlas.cz.