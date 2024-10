Kalousek vystoupil z TOP 09. Kritizuje názory současného vedení

Spoluzakladatel a bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek potvrdil, že vystoupil ze strany. Krok zdůvodnil odlišnými názory, než jaké prosazuje současné vedení. Ke spekulacím ohledně svého dalšího působení v politice včetně možného založení nové strany se nevyjádřil. Kalousek v roce 2021 složil po více než dvou desítkách let ve Sněmovně mandát poslance a stáhl se z aktivní politiky. Vysvětlil to uvolněním prostoru pro vznikající koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Vládu jako bývalý ministr financí kritizuje za ekonomickou politiku.

Na konci loňského roku se TOP 09 rozhodla nenominovat Kalouska na kandidátní listinu koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) pro volby do Evropského parlamentu. O nominaci se Kalousek ucházel s podporou regionálních organizací. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová tehdy uvedla, že by se měl věnovat domácí politice. Do Senátu kandidovat Kalousek nechtěl.

