Dalších 19 kandidátů buď přímo za ANO, nebo s jeho podporou míří do druhého kola. To je mírný posun oproti roku 2022. Tehdy mělo hnutí postupujících o dva méně. Ale zatímco minule získali či uhájily mandáty pouze tři jeho finalisté, tentokrát bude téměř jistě úspěšnější. Přesto vládní strany o většinu v horní komoře parlamentu nepřijdou. Otázka ale je, zda ODS udrží nejsilnější senátní klub a post předsedy Senátu.

„Karty se naprosto obrátily. Přestalo platit, že senátní volby se Andreji Babišovi nedaří,“ komentoval výsledky Petr Jüptner z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd UK.

ANO mělo dosud pět senátorů, nyní má jisté další dva. Ve druhém kole by podle odhadů mohlo vyhrát ještě alespoň pět kandidátů hnutí. Vzhledem k voličské podpoře by bylo překvapením, pokud by za ANO na Opavsku a Šumpersku nedokončili vítězné tažení primátor Tomáš Navrátil a senátor Miroslav Adámek, jimž zvolení v prvním kole uniklo jen o prsa. V podobné pozici je z adeptů ANO prostějovský primátor František Jura. Více voličské podpory získají zřejmě i bývalý senátor Jan Látka na Domažlicku a poslanec Miloslav Janulík na Břeclavsku.

„ANO posílí senátorský klub, v komoře to ale nebude znamenat výraznou změnu sil,“ mírní očekávání Babišových příznivců politolog a bývalý senátor Daniel Kroupa.

Pětici zvolenou už v prvním kole tvoří Pavel Fischer (Spolu a STAN) v Praze 12, Jiří Čunek (KDU-ČSL) na Vsetínsku a Petr Vícha (SOCDEM) v Karviné. Napoprvé dále uspěli v obvodu Ostrava-město Martin Bednář (ANO) a v obvodu Sokolov na Karlovarsku Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

„Šest let jsem se v Senátu opravdu nenudil. Pracoval jsem na tématech jako působení cizích mocností v naší zemi, na energetické bezpečnosti, usiloval jsem kontrolovat prezidenta Miloše Zemana nebo prezidenta Petra Pavla,“ shrnul Fischer. Kandidát vládních stran s přehledem přeskočil bývalou hvězdu ODS Borise Šťastného, který se o přízeň voličů ucházel v dresu Motoristů s podporou ANO. Přísaha a Motoristé na rozdíl od červnových voleb do Evropského parlamentu utrpěli porážku i v krajských volbách.

ODS a Starostové zřejmě obhájí minimálně pět křesel. Vládní strany mají díky duelu zástupců občanských demokratů a KDU-ČSL jistý mandát na Svitavsku, na Chomutovsku nejspíš senátní post obhájí Přemysl Rabas (za SEN 21) na rozdíl od Pirátskou stranou podporovaného Marka Hilšera (MHS) v Praze 2. Ve zbývajících pěti z 22 obvodů, kde se bude v pátek a v sobotu hlasovat, je poměr sil vyrovnaný.

Šéf ODS a premiér Petr Fiala by rád udržel sedm až osm křesel. „Je to stále ve hře. Máme šanci potvrdit pozici nejsilnějšího klubu a také pozici předsedy Senátu. Postupuje devět našich kandidátů za ODS a dva, které podporujeme z TOP 09,“ uvedl Fiala.

Nejvyšší účast v letošním prvním kole senátních voleb byla v obvodu Benešov, kde do druhého kola postoupili nynější senátor Zdeněk Hraba (za ODS) a poslankyně Helena Válková (ANO). Hlas tam přišlo odevzdat 35,28 procenta voličů. Naopak nejmenší zájem byl v obvodu Chomutov s účastí 23,35 procenta, plyne z dat Českého statistického úřadu. Celková účast v souboji třetinu pozic v horní komoře parlamentu byla 30,47 procenta, nižší byla jen v letech 2002 a 2004.