Výsledky krajských voleb a prvního kola bitvy o třetinu křesel v Senátu odstartovaly možná nejtvrdší závod o moc, který Česko dosud zažilo. Šéf vítězného opozičního hnutí ANO Andrej Babiš se vrací v plné síle, aby opřený o nečekaně velký zisk hlasů a s mnohem důraznější kampaní dobyl zpět Strakovu akademii. Propagaci před volbami do Poslanecké sněmovny v příštím roce hodlá brzy zahájit i šéf ODS Petr Fiala, architekt poraženého trojbloku Spolu.

Fialovy záměry ale nabourává rostoucí vliv jeho stranického konkurenta, jihočeského hejtmana Martina Kuby, který v souboji o kraje velmi přesvědčivě zabodoval. Fialu jako premiéra navíc tíží pnutí v Pirátské straně, která utržila od voličů totální výprask.

Babiš nijak neskrývá, že skončené hlasování považuje především za odrazový můstek pro sněmovní volby. „Musíme se připravit na to, abychom zopakovali tento výsledek i příští rok. Musíme přesvědčit živnostníky, podnikatele, kteří volí Spolu,“ nastínil. V posledních letech cílil hlavně na seniory.

Oproti minulým krajským volbám, které ANO vyhrálo s necelými 22 procenty hlasů, je jeho letošní zisk ve výši 35,4 procenta jasným triumfem. Představuje 292 mandátů z celkových 675. Před čtyřmi roky se přitom zdálo, že hnutí začíná ztrácet dech. Tehdy si polepšilo pouze o dva mandáty, když obsadilo 178 pozic v krajských zastupitelstvech.

A zatímco minule přetavilo Babišovo uskupení vítězství v deseti krajích v tři hejtmanské posty, nyní může dosáhnout minimálně na šest.

Středočeská laboratoř

Nejcennějším skalpem je pro Babiše bohatý a nejlidnatější Středočeský kraj s vysokým počtem prvovoličů, který může sněmovní volby rozhodnout. Dříve patřil k volebním baštám ODS a později STAN. Je to také signál, že ANO přestalo sbírat protestní hlasy převážně v regionech s vysokou mírou nezaměstnanosti, jako je Ústecko nebo Moravskoslezský kraj. Tyto skutečnosti výrazně zvyšují Babišovy šance na návrat k moci.

Hnutí se navíc proměnilo v lákavějšího koaličního partnera, jak dokládá nabídka středočeského lídra Spolu Jana Skopečka. Právě povolební vývoj ve středních Čechách přitahuje největší pozornost. Kampaň v regionu, kde vládne hejtmanka Petra Pecková (STAN) s ODS, TOP 09 a Piráty, patřila k nejostřejším. Jenže Pirátská strana vypadla ze hry a stávající koalice by měla jen těsnou většinu jednoho hlasu.

STAN skončilo na druhém místě za ANO, Spolu obsadilo třetí příčku. „Nevylučuji možnou koalici se STAN ani s ANO. Situace je patová. Budeme si užívat role jazýčku na vahách, protože bez Spolu bude jakákoliv koalice těžko vznikat,“ řekl Skopeček, jenž zahájil jednání se Starosty a nezávislými.

STAN nabízí Spolu pět křesel v jedenáctičlenné krajské radě, zbytek včetně pozice hejtmanky pro Peckovou by si ponechalo. „Nejsme z toho dramaticky nadšeni, ale nedůstojná nabídka to není,“ nechal si otevřené dveře pro další licitace Skopeček.

Vstřícný k ANO je i liberecký hejtman Martin Půta, jehož formace SLK o necelé dvě procenta přečíslila Babišovo uskupení. Spolu skončilo v kraji třetí. „Budeme určitě jednat i s hnutím ANO. Je druhé na pásce, udělalo velký volební výsledek, k němuž je potřeba přistupovat s respektem,“ uvedl Půta.

Babišovo vábení Kuby

Nové krajské koalice hodně napoví o možných spojenectvích po sněmovních volbách. Dokládá to vítězná jízda jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS), který s drtivým náskokem 47,5 procenta zisku nechal druhé ANO daleko za zády. Koaličního partnera pro sestavení krajské vlády Kuba nepotřebuje.

Úspěšný hejtman patří k neostřejším vnitrostranickým kritikům Fialy. Je přesvědčen, že občanští demokraté mají kandidovat samostatně a nikoliv ve svazku Spolu. Kuba také napadá strategii „antibabiš“, považuje ji za nesmyslnou.

„Je to největší úspěch, který jakákoliv strana v Jihočeském kraji dosáhla. Není to výsledek republikové ODS, ale práce jihočeského týmu, který se mi podařilo sestavit,“ vzkázal vedení občanských demokratů Kuba.

„Kolegům jsem říkal, že dominance ANO bude větší, než si v Praze myslí. Kdo není soustředěn jen na Prahu, musel s tím počítat. Tuhle mapu jsem čekal,“ dodal k převaze ANO.

Babiš začal Kubovi okamžitě nadbíhat: „Pan Kuba to odpracoval, byl v kampani šikovný. Měl by být premiérem za ODS, za covidu jsme skvěle spolupracovali.“

Spojenectví nabízel Babiš ODS už mnohokrát, byla by pro něj pohodlnějším partnerem než SPD Stačilo! Kateřiny Konečné, která se dere na výsluní. Zatím ale narážel.

Obrat mohou přinést sněmovní volby. Pokud se Fialovi nepodaří sestavit vládu, je Kuba jeho nejžhavějším náhradníkem na postu šéfa občanských demokratů.

Přidáme, slibuje premiér

Předseda ODS označil výsledek souboje o krajské vlády za odraz reality. „Není to úspěch, ani fatální neúspěch. Jako ODS nebo v koalici Spolu jsme vyhráli ve dvou krajích, minule jsme uspěli pouze v jednom,“ řekl Fiala. Přiznal, že ANO celkově posílilo včetně svého koaličního potenciálu.

Skončené volby musejí být podle Fialy poučení pro rozhodující bitvu v příštím roce. „Vždy jsme ukázali, že koalice s ANO není cesta. Musíme vyhrát, abychom nepustili populisty a extrémisty k moci. Kampaň začne v nejbližších dnech,“ dodal.

Kuba Fialovo lavírováí odmítá. Podle něj si vedení strany musí přiznat, že krajské volby byly neúspěchem. „Situaci nejde bagatelizovat. To, co se stalo, bych považoval z pohledu příštího roku a parlamentních voleb za velmi špatný výsledek. Bohužel se naplnily predikce, že ANO kvůli úspěchu SPD, Trikolory či koalice Stačilo! nebude možné při sestavování koalic obcházet,“ uvedl hejtman na CNN Prima News.

SPD posílilo, získalo 41 mandátů, což je o šest více než mělo doposud. Zástupci Stačilo! uspěli v 11 krajích. Naopak Přísaha a Motoristé na rozdíl od červnových voleb do Evropského parlamentu pohořeli.

V příštích dnech Fialu jako premiéra zřejmě zaměstná napětí u Pirátů. Strana z minulé dvanáctiprocentní podpory a zisku 99 mandátů propadla na 3,6 procenta a má pouze tři zastupitele na Plzeňsku. Zdrcující porážka přinutila šéfa partaje Ivana Bartoše a celé předsednictvo dát hlavu na špalek. O tom, zda skončí, rozhodne do dvou týdnů celostátní pirátské fórum.

Přepřahání lídra začne možná znovu řešit i KDU-ČSL. Mariana Jurečku by mohl vystřídat jihomoravský hejtman Jan Grolich, který v koalici Spolu vybojoval čtyřicetiprocentní podporu. Grolich se nicméně k možnému vstupu do celostátní politiky staví už delší dobu velmi vlažně.

Grolich už uzavřel za Spolu memorandum se Starosty pro jižní Moravu, koaliční smlouvu mají strany podepsat tento týden. Fiala sňatky vládních stran v krajích upřednostňuje, striktní signál jako po minulých volbách ale do regionů nevyslal. „Nikomu nebudu nic zakazovat, ale preferujeme koalice bez ANO. Teď se musíme podívat, kde to dává smysl. Je to na rozhodnutí regionálních organizací,“ uvedl.