Lidovci napadnou u Ústavního soudu zvýšení rodičovského příspěvku, jak ho v úterý schválila Poslanecká sněmovna. Za diskriminační považují, že se netýká všech rodin s dětmi do čtyř let, řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Návrh připravují lidovečtí senátoři ve spolupráci s iniciativou #TAKÉPEČUJEME. Předloží ho potom, co novelu podepíše prezident Miloš Zeman a vejde v účinnost.

Rodičovská by se měla v lednu zvýšit o 80 tisíc korun asi 280 tisíc rodičům dětí do čtyř let, kteří budou dávku zrovna pobírat. Podle iniciativy a podle některých opozičních politiků na přidání nedosáhne 70 tisíc rodin s potomky do čtyř let, které už dosavadní příspěvek 220 tisíc korun vyčerpaly.

Úřad práce zaznamenal v posledních týdnech zvýšený zájem rodičů o snížení měsíční dávky a prodloužení čerpání. Opoziční ODS už avizovala, že připraví novelu, která stav napraví.