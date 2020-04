Vojtěch: Když se situace do středy nezmění, zmírníme opatření karantény | E15.cz

Pokud se situace do středy nezmění, půjde podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) omezení přijatá kvůli pandemii nového koronaviru zmírnit. Mohly by se otevřít některé prodejny, například stavebniny nebo papírnictví. Postupně se podle něj populace virem promoří, nesmí to být ale nekontrolované.