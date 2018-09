Komunisté podrží Babišův rozpočet | E15.cz

Kabinet Andreje Babiše (ANO) nečeká při prosazování návrhu státního rozpočtu na příští rok se schodkem 40 miliard korun komplikace. Až se předlohou začne příští měsíc zabývat Poslanecká sněmovna, komunisté, kteří tolerují menšinovou vládu Babišova hnutí a ČSSD, ji podpoří v prvním čtení. Se základními parametry rozpočtu včetně deficitu pak už nebude možné v dalších dvou kolech hýbat.

„Schodek není v době ekonomického růstu optimální, ale odpovídá střednědobým výhledům i dalším kritériím včetně mezinárodních,“ řekl deníku E15 člen rozpočtového výboru za KSČM Jiří Dolejš. „Nehodíme klíčový zákon roku vládě na hlavu. Kdybychom trvali na nižším schodku, museli bychom ustoupit z našich priorit, což by nedávalo smysl,“ dodal.

Ve druhém čtení se komunisté zaměří na to, zda návrh obsahuje dostatek peněz na vyšší důchody a platy učitelů a dalších profesí ve veřejné sféře. „Bude nás zajímat i výše investic, a to nejen do dopravní infrastruktury, ale také do bytové výstavby,“ podotkl Dolejš.

Co chce vláda prioritně zvýšit • průměrný starobní důchod o 900 korun měsíčně • platy pedagogických pracovníků o 15 procent, počet pedagogů o 16 tisíc, zajistit náběh reformy regionálního školství • výdaje na podporu sportu o dvě miliardy korun • výdaje pro vysoké školy o dvě miliardy korun • kapitálové výdaje státního rozpočtu o 21 miliard korun na 79,6 miliardy

Pokud komunisté podrží rozpočet až do konce, požadavky ostatních stran budou mít mizivou šanci. To bude zřejmě případ Pirátů. „Budeme usilovat, aby schodek klesl minimálně o deset miliard. Favoritem, kde se dá šetřit, jsou nesystémové slevy na jízdné,“ uvedl poslanec Mikuláš Ferjenčík.

Návrh odmítají i další uskupení. „Je rezignací na alespoň trochu odpovědné hospodaření. Vláda nic nedělá s bobtnající výdajovou stranou, o to více sedře daňové poplatníky,“ míní poslanec ODS Jan Skopeček. SPD podporuje nárůst penzí a platů učitelů. „Máme ale zásadní výhrady ke zvýšení výdajů na státní správu a neadresné sociální dávky,“ řekl šéf hnutí Tomio Okamura.

Babiš bude o podpoře rozpočtu jednat se všemi stranami. „Neumím si představit, že by nechtěly navyšovat důchody nebo platy učitelů,“ reagoval na výhrady. Schodek, který má dosáhnout čtyřicetimiliardové výše i v dalších dvou letech, kritizuje Národní rozpočtová rada a ekonomové. Ti označili přilepšení penzistům za nesystémové, zvýšení platů podle nich zrychlí inflaci. Proti růstu platů ve státní správě, který bude vyšší než ve firmách, je i Hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy.

