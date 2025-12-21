Aktualizováno: Krádež kabelů omezila provoz desítek vlaků v Praze, měly zpoždění až tři hodiny
- Kvůli krádeži kabelů na trati mezi pražskými Vršovicemi a hlavním nádražím v neděli od rána výrazně kolabovala železniční doprava.
- Vlaky jezdily jen po jedné koleji, nabíraly zpoždění až několik hodin a část regionálních spojů musely České dráhy zrušit.
- Omezení trvalo více než devět hodin, provoz se plně obnovil až po 14:40 a zpoždění se odstraňovala ještě v dalších hodinách.
Zpoždění až několik hodin nabíraly od dnešního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní nádraží. Jezdilo se tam jen po jedné koleji. Omezení provozu trvalo více než devět hodin. Vyplývá to z informací mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky a dopravce České dráhy (ČD). Omezení se dotklo podle webu drah desítek vlaků, lokálních spojů i rychlíků. Některé regionální spoje musely dráhy odřeknout.
Celkový počet zasažených spojů zatím nelze podle ČD přesně určit, protože provoz se teprve bude stabilizovat a zpoždění vlaků eliminovat postupně ještě několik hodin. „Nicméně již v tuto chvíli je možné říci, že se to dotklo, ať už formou zrušení spoje v daném úseku u regionálních vlaků, nebo zpožděními v dálkové dopravě, vyšších desítek vlaků Českých drah,“ sdělil mluvčí drah Filip Medelský.
Omezení provozu kvůli krádeži začalo podle drah v 05:20. Zloděj podle Kavky ukradl zhruba 70 metrů kabelů zabezpečovacího zařízení u hlavního nádraží. „Pachatele zadrželi zaměstnanci Správy železnic a předali ho Policii ČR,“ sdělil. Policisté na síti X uvedli, že podle způsobené škody může pachatel skončit ve vězení až na osm let. Provoz vlaků v Praze byl plně obnoven po 14:40, oznámil odpoledne Kavka.
Dálkové spoje měly podle informací mluvčího Správy železnic původně zpoždění 60 až 90 minut. Odpoledne už podle informací redaktorů ČTK a podle údajů na webu Správy železnic bylo zpoždění u některých spojů dokonce i kolem dvou až téměř tří hodin. Místo zpožděných či odřeknutých lokálních spojů mohli lidé v Praze využít v některých úsecích metro a tramvaje, kde jim byly uznávány jízdenky na vlak.
Kromě uznávání jízdenek v MHD mohli a ještě mohou lidé využít podle mluvčího drah třeba možnosti jet jiným spojem, než na jaký je jejich jízdenka vázaná. Také mohou jet po jiných trasách, než na které si lístky koupili, nebo využít vlaky s povinnou místenkou i bez rezervace. „Cestující ČD mají samozřejmě, jako i v jiných obdobných situacích, nárok na kompenzace, ať už v případě zrušení spoje nebo kompenzaci za zpoždění 25 nebo 50 procent ceny jízdenky dle výše zpoždění,“ sdělil Medelský.