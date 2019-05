KSČM váhá s rozpočtem, chce o čtvrtinu nižší deficit | E15.cz

„Při plánovaném růstu ekonomiky preferujeme třicetimiliardový schodek,“ uvedl šéf KSČM Vojtěch Filip. „S navrhovaným deficitem zatím nepočítáme. Bude předmětem jednání v rámci hodnocení dohody o toleranci,“ podotkl Filip. „To, že nerosteme tak rychle jako předtím, je jasné, ale meziročně se nárůst příjmů státu zvyšuje,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO).

Pro ministryni financí Alenu Schillerovou (ANO) je podstatné, že drží schodek na avizované úrovni, která má být stejná jako letos. „Nerezignovali jsme na žádnou z vládních priorit a plníme koaliční smlouvu,“ uvedla s tím, že o podpoře rozpočtu bude jednat se všemi subjekty v Poslanecké sněmovně. Jednání s komunisty je však podle ní prvořadé.

Předseda sociální demokracie Jan Hamáček uvítal, že Schillerová už finanční plán dokončila a koalice o něm může začít jednat. „Dosud jsme naráželi na dva problémy.

Nebyla ucelená představa, jak bude rozpočet vypadat. A ministerstvo financí potřebovalo svůj návrh probrat s panem premiérem,“ řekl.

ČSSD je podle Hamáčka připravena rozpočet podpořit, pokud se koalice dohodne hlavně na prioritách socialistů. Dostatek peněz by podle něj zajistilo jen vyšší zdanění bank. Babiš oproti tomu preferuje vznik investičního fondu, kam by finanční domy přispívaly. „Čtyři největší banky působící v Česku by příští rok vložily do základního kapitálu fondu šest miliard korun,“ tvrdí.

Dohodu potvrdili zástupci hlavních bank. „Fond národního rozvoje je nejlepším řešením budoucí prosperity ČR,“ uvedl šéf České spořitelny Tomáš Salomon.