LEGAL DISRUPTORS: První české ocenění pro právní inovátory | E15.cz

Advokátní kancelář Deloitte Legal a agentura Cover Story představují vůbec první české ocenění pro právní inovátory: Deloitte Legal Disruptors Awards. Veřejnost na něj může až do konce července nominovat advokáty, podnikové právníky, projektové manažery i další experty v oblasti práva.

Cílem ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards je najít osobnosti, které svým přístupem či myšlením mění zažité postupy v konzervativním právním světě. Organizátoři zároveň necílí výhradně na „nejúspěšnější“ nebo „největší“ inovaci. „Oceněním chceme zejména inspirovat. Šanci proto mají malí i velcí inovátoři, jednotlivci či týmy,“ popisuje Jaroslav Kramer z agentury Cover Story, která projekt organizuje. „Disrupce v právních službách v našem vnímání bude veskrze pozitivní a je hodna ocenění. Proto podporujeme a jsme partnerem Deloitte Legal Disruptor Awards,“ dodává Jan Spáčil, Managing Partner advokátní kanceláře Deloitte Legal.

Současná situace způsobená pandemií nového koronaviru dala podle organizátorů projektu progresivním právníkům příležitost růst. „Skutečný inovátor jde za všech okolností o krok dál. Nepřizpůsobuje se, ale zpochybňuje. Snaží se o změnu tam, kde ji jiní nevidí. A nespokojí se jen s „udržením tempa“. A to ani v době krize. Takové profesionály bychom měli ocenit,“ říká Jaroslav Kramer s tím, že i proto vznikl projekt Legal Disruptors supported by Legito. Ten je platformou spojující právní inovátory z Česka, Slovenska a dalších zemí Střední Evropy. „Společně chceme ukázat, že krize rodí skutečné inovátory. Chceme hledat ty, kteří i v této době inspirují změnu k lepšímu. A to nejen ve vztahu k technologiím“ dodává Martin Bohuslav, partner advokátní kanceláře Deloitte Legal.

PRŮBĚH OCENĚNÍ DELOITTE LEGAL DISRUPTORS AWARDS

NOMINACE

Až do konce července je možné v rámci formuláře na webu legaldisruptors.eu nominovat inovativní osobnosti z právního světa. Nominovat je možné experty zastřešující inovativní projekty, advokáty, podnikové právníky, akademiky i další zástupce právnických profesí. Pro zaevidování stačí pouze jedna nominace.

VYHODNOCENÍ NOMINACÍ

Z došlých nominací vyberou organizátoři ve spolupráci s expertní skupinou složenou ze zástupců hlavních partnerů projektu v průběhu srpna shortlist finálních nominací. Zástupci hlavních partnerů nebudou své vlastní projekty nominovat. Klíčový je příběh a inovativní přístup nominovaných.

OCENĚNÍ

Shortlist finálních nominací získá v anonymizované podobě porota, která bude složena ze zahraničních expertů, zástupců partnerů projektu a českých inovátorů. Konkrétní složení poroty bude zveřejněno současně se zveřejněním shortlistu. Nikdo z porotců nebude moci nominovat své vlastní projekty. Vyhlášení držitelů ocenění Deloitte Legal Disruptors Awards proběhne na podzim 2020.

Autor: Cover Story

O PROJEKTU

Nový projekt agentury Cover Story s názvem Legal Disruptors supported by Legito je platformou spojující právní inovátory z Česka, Slovenska a dalších zemí Střední Evropy. Zaměřuje se na LegalTech, Byznysové inovace, rozvoj lidských zdrojů, marketing a další oblasti, které jsou pro rozvoj inovací na trhu právních služeb klíčové. Projekt slouží jako „centrum“ právních inovací v našem regionu a bude sdružovat lídry na trhu jak z oblasti advokátních kanceláří, tak největších korporací. Platforma se soustředí na tři hlavní odnože: Unikátní mezinárodní konferenci, lokální inovační klub a české ocenění pro právní inovátory.

O DELOITTE LEGAL

Velká advokátní kancelář pokrývající specializované právní poradenství i tradiční služby s přidanou hodnotou v navazujícím poradenství Deloitte. Klientům poskytuje vysoký standard služeb právníků v celém regionu střední a východní Evropy se samozřejmou vazbou na celosvětovou síť Deloitte Legal. Dlouhodobě se zasazuje o prosazování diverzity, která spoluvytváří prostředí pro inovativní myšlení a přístupy. Hlásí se k prosazování vysoké míry udržitelnosti a šetrnému přístupu k životnímu prostředí.