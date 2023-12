Lékařské odbory podpoří páteční dohodu. Dál chtějí řešit školky nebo zkrácené úvazky

Odvolání výpovědí z přesčasové práce, které lékaři od prosince podali, což znamenalo v některých nemocnicích výrazné omezení provozu, je ale podle nich individuálním rozhodnutím každého. Dohoda má potvrdit navýšení odměňování v nemocnicích příští rok o 9,8 miliardy korun, lékařům o 5000 až 15 tisíc korun měsíčně a ostatním pracovníkům o pět procent.

„Odvolání nesouhlasu s výkonem přesčasové práce je individuální rozhodnutí. Zejména v situaci, kdy jsou informace, že ředitelé některých nemocnic hodlají po ukončení protestu opět zavádět nelegální formy zajištění provozu, je možné, že některá pracoviště v protestu vytrvají,“ uvedli zástupci LOK-SČL na facebooku. Mluvčí ministerstva zdravotnictví (MZd) Ondřej Jakob ČTK sdělil, že MZd očekává, že mladí lékaři a odbory lékaře, kteří výpovědi podali, k jejich stažení důrazně vyzvou.

Zároveň podle nich zásadní změny nastanou až od ledna 2025, kdy by měl začít platit samostatný zákon o odměňování zdravotníků, který přislíbil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Podle odborů by měl garantovat odměnu pro lékaře podle kvalifikace na 1,5 až trojnásobku průměrné mzdy za základní pracovní dobu bez přesčasové práce. „Pokud ze strany vlády nebudou patrné kroky k uvedení těchto změn do praxe ve stanoveném termínu, bude LOK iniciovat další protestní akce, a to v podstatně větším rozsahu,“ doplnili odboráři.

Zatímco LOK svolal na dnešek poradu místních organizací, aby dohodu naposledy před jejím podpisem posoudily, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková dnes sdělila, že orgány svazu se už znovu dál dohodou nezabývaly.

Zástupci Sekce mladých lékařů České lékařské komory (ČLK) dnes na facebooku vysvětlovali, proč se pro vyjednávání spojili s odbory, za což je část veřejnosti zejména na sociálních sítích kritizovala.

„Vzhledem k tomu, že jako část ČLK nemáme pravomoci, které jsme k jednání potřebovali, bylo nezbytné oslovit odborové organizace. Zástupci těchto organizací mají právo svolat jednání tripartity, respektive vyzvat k jednání členy vlády. Tím došlo k úpravě vztahů mezi jednotlivými jednajícími stranami,“ uvedli.

Z důvodu zapojení odborů do vyjednávání bylo podle nich také nutné rozšířit dohodu nejen na lékaře, ale i další personál. „Zapojením odborů nebylo možné otázku odměňování sester vynechat. Tuto podmínku měl ostatně při jednání a zvyšování celkové výše nárůstu projednávané částky i premiér Fiala a ministr Válek,“ uvedla sekce. Připomněli, že původní nabídkou byl růst platů jen lékařům ve fakultních nemocnicích.

„Velmi citlivou otázkou podle očekávání zůstává ohodnocení lékařů za jejich základní pracovní dobu. Cílem bylo nastavit mechanismus, který povede ke zvýšení ceny práce lékaře, a tím i zefektivnění celého systému zdravotní péče,“ napsali. Podle průměrných odměn lékařů podle Českého statistického úřadu to podle nich znamená navýšení platu lékaře po fakultě o 12 procent, po kmeni o 16 procent a po atestaci o více než 27 procent. Návrh podle nich počítá s přidáním ve formě osobního příplatku, což se projeví i ve finančním ohodnocení přesčasů.

„Nejvýznamnějším, i když neformulovaným cílem bylo upozornit veřejnost na tristní situaci ve zdravotnictví, na jeho podfinancování, personální situaci, neschopnost managementů některých nemocnic a na nevyhovující podmínky pro předatestační vzdělávání v některých zdravotnických zařízeních,“ uvedli.

Do konce prosince se ještě má na ministerstvu podle nich sejít pracovní skupina k dlouhodobým změnám, podle Žitníkové bude schůzka 14. prosince. „Chceme mimo jiné projednávat otázky mateřství a rodičovství, konkrétně například školky a dětské skupiny při nemocnicích, otázku zkrácených úvazků a varianty 'střídavé' rodičovské, tedy různé dny čerpání obou rodičů,“ dodali.