Levice a ANO oslabí, zabodují regionální strany, míní odborníci | E15.cz

„Od roku 2016 se budou výsledky zcela jistě lišit. Jednak došlo v mezidobí k obecnému oslabení ČSSD a KSČM, jednak zřejmě zesílí proces přibližování se krajské úrovně k úrovni komunální,“ uvedl Stanislav Balík z brněnské Masarykovy univerzity.

Volební výsledky celostátních stran v jednotlivých krajích budou podle něj značně rozdílné. „Posílí vliv nezávislých uskupení a populárních starostů,“ dodal.

Sociální demokracii z interních šetření údajně vychází, že má šanci projít jen ve třech krajích. Po přestupu plzeňského exhejtmana Josefa Bernarda ke STAN mohou zabodovat hlavně Jiří Běhounek na Vysočině a Martin Netolický na Pardubicku.

Do některých zastupitelstev se však ČSSD nemusí dostat. Po vypadnutí z Evropského parlamentu by to pro stranu byla další rána.

Politolog Michal Pink připomněl, že oranžoví mají osmiprocentní podporu a jejich voliči nejsou moc disciplinovaní. „Pokud někde zvítězí, bude to podobné, jako kdyby voda tekla do kopce,“ soudí.

ANO se před čtyřmi lety utkalo o kraje poprvé. Zda zopakuje vítězství, není jisté. Odborníci poukazují na nepřehlednost různých koalic a také na to, že nelze odhadnout, kolik lidí přijde k volebním urnám.

„Obecně platí, že čím vyšší účast, tím větší šance pro ANO. Naopak, pokud se bude účast pohybovat jen kolem třetiny voličů, což není vůbec vyloučené, může být regionálních vítězů celá řada,“ míní Stanislav Balík.

Podle Petra Justa z Metropolitní univerzity ovlivnil minulý úspěch hnutí fakt, že bylo ve vládě teprve krátce. Navíc za počínání krajských samospráv do té doby neneslo žádnou odpovědnost.

„Na druhé straně ANO nasadí všechny možné i nemožné marketingové nástroje, čímž se pokusí přebít jakékoli problémy. Učiní tak nepochybně v těch krajích, kde se objevují,“ uvedl Just v narážce na Středočeský a Jihomoravský kraj.

V Brně se s hnutím kvůli rozbrojům v místní organizaci po korupční aféře zvané Stoka rozloučil bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Šéf ANO chce buňku vybudovat znovu, volebním lídrem bude současný hejtman Bohumil Šimek.

Babiš se také začal kriticky vyjadřovat také o středočeské hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové, kterou chce dlouhodobě sesadit opozice.