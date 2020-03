Liberecký hejtman obviněný z korupce. Půtovi hrozí pět let vězení, vinu odmítá | E15.cz

Státní zástupce Radim Kadlček navrhl ve středu u soudu v Liberci trest pět let vězení pro hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj). Půta podle spisu přijal úplatek ve výši 830 tisíc v souvislosti s rekonstrukcí libereckého kostela sv. Máří Magdalény. Vyplaceno mu podle obžaloby bylo 530 tisíc. Půtu navržený trest překvapil a věří, že nebude odsouzen. Vinu odmítá.

„Podle mě státní zástupce naprosto ignoruje rok a půl trvající soudní jednání a výpovědi svědků, které sám navrhoval vyslechnout,“ uvedl hejtman v prohlášení, jež zaslal médiím. Zopakoval, že nikoho neovlivňoval a že mu nikdo nenabídl úplatek. „Že jsem tedy logicky nikdy žádný úplatek nepřevzal ani jsem ve své funkci záhadně nezbohatl,“ dodal hejtman.

V kauze je obžalováno dalších 11 lidí, pro jednoho Kadlček navrhl zproštění obžaloby, pro dva podmínky a pro ostatní vězení od čtyř let do 6,5 roku. Obžalované jsou i čtyři právnické osoby. Zrušení navrhuje Kadlček pro obecně prospěšnou společnost Geotermální energie pro občany (GEPO) a firmu Developer CZ, milionovou pokutu pro firmu Gallos a pro Metrostav trest nenavrhl. O její trestné činnosti je sice přesvědčen, soud ale nemá k dispozici spis z jiného případu, kde je nepravomocně odsouzena. „Bez spisu nelze souhrnný trest navrhnout,“ dodal Kadlček.

Rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény byl evropský projekt v ROP Severovýchod, pro který bylo připraveno 55 milionů korun. Půta měl podle spisu jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistit zachování rekonstrukce kostela v programu a změnu financování na průběžné, neboť evropské peníze měly být vyplaceny až po dokončení oprav. Obojí se stalo, žádné dotace ale kvůli zahájení trestního řízení nebyly vyplaceny. Podle obžaloby bylo výběrové řízení za 65 milionů zmanipulované ve prospěch Metrostavu a zakázka předražená o 24 milionů.

Metrostav už dříve uvedl, že nemá žádné „černé fondy“. Podle Kadlčka ale z dokazování plyne opak. „Že má peníze v hotovosti, které neprochází žádnou evidencí,“ řekl. Kadlček uvedl, že Půta při podpoře tohoto projektu nejednal v zájmu veřejnosti. „Ale zhotovitele díla, tedy Metrostavu,“ řekl. Ostatní členy rady podle něj Půta ovlivňoval nepřímo. Kadlček se domnívá, že Metrostavu pomáhal Půta díky osobním kontaktům na tuto firmu.

To, že měl Půta dostat úplatky, podle něj prokazují tabulky s jmény a částkami nalezené u některých obžalovaných. Půtovi podle Kadlčka náleží označení Nejvyšší. V tabulce je u částky 700 tisíc korun uveden Nejčistší, za něhož státní zástupce považuje politika Jana Korytáře (Změna pro Liberec). V jeho případě se Kadlček domnívá, že peníze mu vyplacené nebyly a nechával si je jeden z obžalovaných manažerů Metrostavu, který tak lhal svým nadřízeným. U Půty tomu tak podle Kadlčka být nemohlo. Vyvozuje to z toho, že se hejtman znal s vedením Metrostavu. „To by se mohlo vedení společnosti záhy dozvědět,“ dodal Kadlček.

Kauza je spojená ještě s jedním projektem GEPO, což je oddychová zóna Perštýn v Liberci za více než 30 milionů. V tom Půta jako obžalovaný nefiguruje. Ani na oddychovou zónu evropská dotace nebyla vyplacena. Soud bude pokračovat do pátku závěrečnými řečmi obhajoby.