Ze všech vládních stran je KDU-ČSL ta nejvíce v krizi, jakkoli její pozici nyní zastiňují problémy v Pirátské straně, kterou také čeká volba nového předsedy. Lidovci se samostatně pohybují v průzkumech na dvouprocentní hranici a jsou na tom hůře i než sociální demokraté nebo komunisté, kteří při posledních volbách vypadli ze sněmovny. Bez koalice Spolu by tak byli lidovci nejspíše mimo sněmovní hru.

Jurečka chce spolupráci s občanskými demokraty a TOP 09 zachovat, podobně smýšlí i jeho největší soupeř o funkci předsedy Marek Výborný, který získal nejvíce krajských nominací. „Máme před sebou úkol vyhrát volby v roce 2025, a to v rámci koalice Spolu. Musíme postavit hráz proti populismu,“ řekl bývalý šéf strany a nynější ministr zemědělství Výborný. Ten kandiduje v tandemu s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, který by mohl obsadit pozici prvního místopředsedy. Do lidovecké politiky by chtěli oba ministři, které podporuje silná jihomoravská buňka, přinést nejn více zelených témat, ale i více disciplíny a ukončení vnitrostranických kulturních válek. Výborného na předsedu nominovali i členové z Vysočiny a Pardubického kraje.

Jurečka, kterého podporuje domovský Olomoucký kraj, kandiduje i přesto, že nesplnil všechny cíle, které měl pro letošní evropské, krajské a senátní volby. Uvnitř strany sílí hlasy po jeho konci, namále měl zejména po loňském prosincovém útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kdy i přes tragédii nezrušil ten den ministerský večírek. Spolustraníci ale v posledních měsících akcentují zejména propad preferencí a volají tak po změně přístupu.

„Mně přijde logické, abych jako člen a předseda koaliční strany dokončil mandát s tímto volebním obdobím, měl zodpovědnost vést stranu do příštích voleb a pak logicky už nekandidoval a předal štafetu dál,“ řekl Jurečka. Kandidovat se prý rozhodl poté, co populární hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich oznámil, že kandidovat nebude. Podle Jurečky je škoda, že do vedení kandidují samá známá jména, která opravdovou změnu a mladší krev nepřinesou.

Jedním z nich je ostatně další z bývalých předsedů strany a nynější senátor Jiří Čunek, který se o místo předsedy opět uchází. Podle něho by se měla strana vrátit ke konzervativním křesťanským hodnotám a ideálně vystoupit z koalice Spolu. Po větším vymezení vůči ODS volá i konzervativní poslanec Šimon Heller, který se chce do klání přihlásit přímo na sjezdu. Heller, který se staví proti možnostem změny pohlaví nebo náhradního mateřství, proslul například výrokem: „Hovězí je hovězí a kuřecí je kuřecí. Všechno má prostě svůj název. Manželství je svazek muže a ženy.“ Z koalice Spolu by z pragmatického hlediska nevystupoval, do budoucna je ale podle něj nutné vrátit se ke značce KDU-ČSL.

Krajskou nominaci na předsedu strany z karlovarské buňky také získali bývalý předseda strany Pavel Bělobrádek nebo někdejší europoslankyně Michaela Šojdrová. Bělobrádek řekl, že nominaci nepřijme, neodmítá ale kandidaturu do širšího předsednictva. Jednou z mála nových tváří mezi kandidáty je Tomáš Kaplan, který získal nominaci na předsedu z Prahy. „Tři současní či bývalí předsedové jsou těžké váhy, ale občas je zdravé, když tu hozenou rukavici zvedne někdo nový,“ napsal na síti X Kaplan, který je zastáncem toho, aby šla KDU-ČSL do voleb samostatně.

Na pozici statutárního místopředsedy, kterou už nechce obhajovat místopředseda sněmovny Jan Bartošek, se kromě Hladíka hlásí i třeba předseda sněmovního klubu Aleš Dufek nebo jihočeský komunální politik František Talíř. Do širšího předsednictva budou kandidovat Bartošek, Dufek, poslanec Tom Philipp, poslanec Hayato Okamura, náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius nebo třeba náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník, nominaci má i Hladík a Heller.