Ludvík z korupční kauzy Motol opouští vazbu, soud mu nařídil dohled a zákaz vycestování
- Bývalý šéf FN Motol Miloslav Ludvík obviněný v korupční kauze bude po téměř roce propuštěn z vazby.
- Soud mu uložil dohled probačního úředníka, zákaz vycestování a povinnost odevzdat cestovní pas.
- V motolské kauze čelí stíhání 19 lidí a tři firmy, ve vazbě zůstává už jen bývalý náměstek Pavel Budinský.
Bývalý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík viněný z korupce bude propuštěn z vazby. Dnes to uvedl server Seznam Zprávy. Příkaz k propuštění u jednoho z obviněných v motolské kauze už věznice obdržela, řekla na dotaz ČTK mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová. Ve vazbě byl Ludvík od konce loňského února.
„Jeden obžalovaný byl dnes propuštěn z vazby. Obavy ohledně rizika útěku a pokračování v trestné činnosti však přetrvávají. Proto byl umístěn pod dohled probačního úředníka a je povinen se každý den v určených časech zdržovat v místě svého bydliště. Zároveň mu bylo zakázáno cestovat do zahraničí a je povinen odevzdat cestovní pas,“ řekla serveru mluvčí Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) Lidija Globokarová.
Ludvíkův advokát Josef Monsport ČTK před 14:00 napsal, že ověřené informace o propuštění nemá.
Kvůli údajnému úplatkářství ze strany nemocničních dodavatelů čelí trestnímu stíhání 19 lidí a tři firmy. Ve vazbě nyní podle dostupných informací zůstává pouze Ludvíkův bývalý náměstek Pavel Budinský. Soud jeho žádost o propuštění před týdnem zamítl. Pokud nebude podána obžaloba, bude muset být ke konci příštího měsíce z vazby propuštěn, neboť uplyne roční lhůta.
Vedle Ludvíka a Budinského policie obvinila i advokáta Miroslava Janstu, který podle kriminalistů oběma zmíněným pomáhal s praním špinavých peněz. Jansta byl z vazby propuštěn loni na začátku srpna.
Podle policie se Ludvík a Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů nemocnice, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale i úklidové služby či řemeslnické práce. Odevzdávání části peněz bylo údajně předem dohodnutou podmínkou pro platnost příslušných smluv. Dotační podvod s Ludvíkem a Budinským podle kriminalistů dojednávali bývalý ředitel a spolumajitel stavební firmy Geosan Group Luděk Kostka a obchodní ředitel firmy Ivan Havel, kteří jsou rovněž mezi stíhanými.
Majetek Ludvíka, Budinského a Jansty policisté v kauze obstavili. Loni v září server iROZHLAS.cz uvedl, že zajistili majetek v hodnotě 230 milionů korun.