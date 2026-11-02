Luxusní zámek u Prahy dál čeká na kupce. Cena se propadla o více než 80 procent
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- Stát se už pojedenácté pokusí prodat středočeský zámek Štiřín, tentokrát za 649 milionů korun.
Vyvolávací cena klesla od první aukce z původních 3,3 miliardy korun o více než 80 procent.
Elektronická dražba se uskuteční začátkem prosince, zájemci musí složit kauci 20 milionů korun.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na počátku prosince pojedenácté nabídne k prodeji středočeský zámek Štiřín. Vyvolávací cenu v elektronické aukci snížil proti předchozímu pokusu o 71 milionů korun na 649 milionů korun. O vyhlášení dražby v pondělí majetkový úřad informoval v tiskové zprávě.
Dražba se uskuteční od 2. do 3. prosince, pro účast v ní musí zájemci nejpozději den před jejím zahájením složit kauci 20 milionů korun. ÚZSVM nabízí případným kupcům prohlídku nemovitosti 20. listopadu, musí se úřadu předem přihlásit.
„Aby aukce přinesla vítěze, je nezbytné, aby zájemci učinili alespoň jeden příhoz, přičemž první příhoz musí být nejméně ve výši minimální vyhlašované ceny, tedy 649 milionů korun. Další příhozy musí částku navýšit minimálně o 50 tisíc korun,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Tereza Frančová.
Cena spadla o miliardy, kupce ale stát stále nenašel
ÚZSVM převzal štiřínský zámek v červnu 2023 od ministerstva zahraničí a následně ho nabídl jiným státním institucím. Vzhledem k tomu, že o něj žádná neprojevila zájem, převedl majetkový úřad Národnímu památkovému ústavu zámecký mobiliář a následně nabídl areál zámku v aukci. Přes snižování ceny z původně požadovaných 3,3 miliardy korun dosud žádný zájemce nenabídl ani vyvolávací cenu.
Majetkový úřad postupně vyřadil z nabídky prodeje některé části areálu. Část pozemků převedl státnímu podniku Lesy ČR, obci Kamenice převedl objekt bývalé ubytovny z konce šedesátých let, o který obec požádala a v němž plánuje zřídit mateřskou školu. Obec také zdarma získala část pozemků, na kterých chce postavit chodníky.
Z luxusního hotelu opuštěný areál. Zámek dříve patřil Ringhofferům
Zámek z 18. století v minulosti sloužil jako hotel s restaurací, wellness centrem a golfovým hřištěm. Původně jej spravovalo ministerstvo zahraničí, které ale oznámilo, že areál nepotřebuje, a následně ho převedlo na majetkový úřad. V době převodu byl areál uzavřen. Současnou podobu zámku ovlivnily úpravy z období kolem roku 1900 podle projektu architekta Jiřího Stibrala a také úpravy z let 1985 až 1993. Desítky let jej vlastnila rodina Ringhofferova, v majetku státu se štiřínský zámek ocitl po druhé světové válce jako konfiskát.