Macinka po jednání s Babišem: Nadále platí dohoda ANO, Motoristů a SPD o obsazení ministerstev
Motoristé v pondělí informovali šéfa ANO Andreje Babiše, jaké další kroky budou podnikat v případu výroků na sociálních sítích poslance Motoristů Filipa Turka. Novinářům to po jednání řekl šéf strany Petr Macinka. ANO, Motoristé a SPD budou nyní jednat o koaliční smlouvě a programu, až poté Babiš seznámí prezidenta Petra Pavla s personálními návrhy, dodal. Věří, že do té doby se kauza kolem Turka dořeší.
Turek podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Turek v pondělí zopakoval, že na sociální sítě napsal „mnoho blbostí" v rámci černého humoru, za které by svému mladšímu já možná nafackoval. Řekl, že homosexuálové a Romové patří mezi jeho nejbližší přátele a omluvil se komukoliv, koho se mohly úryvky starších vyjádření dotknout.
Macinka uvedl, že má připravené k podpisu trestní oznámení na Deník N a autory textu s Turkovými výroky. „Budeme ho podávat k Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze," řekl. Turek absolutně odmítl zejména pravost vyjádření o popálené holčičce při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. Deník N dříve uvedl, že si za článkem stojí a věří, že policie prošetří všechny okolnosti kauzy.
Podle páteční dohody má mít ANO v kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, a Motoristé čtyři. Macinka zdůraznil, že tato dohoda nadále platí. „Teď se budeme věnovat programovému prohlášení příští vlády, textaci koaliční smlouvy, teprve potom odnese nějaké personální návrhy Andrej Babiš panu prezidentovi," uvedl. Personálie včetně Turkovy kandidatury do čela ministerstva zahraničí komentovat nechtěl. „Chci věřit, že než Andrej Babiš s personáliemi seznámí prezidenta, tak i tato aféra dehonestačních článků Deníku N bude dořešena," řekl