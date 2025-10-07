Předplatné

Motoristé si zvolili vedení poslaneckého klubu, povede ho Boris Šťastný

Motoristé na prvním jednání poslaneckého klubu v Praze-Hostivaři: Boris Šťastný (7.10.2025)

Motoristé na prvním jednání poslaneckého klubu v Praze-Hostivaři: Boris Šťastný (7.10.2025)

Motoristé na prvním jednání poslaneckého klubu v Praze-Hostivaři: Boris Šťastný (7.10.2025)
Motoristé na prvním jednání poslaneckého klubu v Praze-Hostivaři (7.10.2025)
Motoristé na prvním jednání poslaneckého klubu v Praze-Hostivaři (7.10.2025)
Motoristé na prvním jednání poslaneckého klubu v Praze-Hostivaři : Renata Vesecká(7.10.2025)
Motoristé na prvním jednání poslaneckého klubu v Praze-Hostivaři (7.10.2025)
Poslanecký klub hnutí Motoristé povede Boris Šťastný, jeho prvním místopředsedou se stal Matěj Gregor. O složení vedení rozhodli poslanci na dnešní ustavující schůzi, informoval předseda hnutí Petr Macinka. Motoristé, kteří se do Sněmovny dostali poprvé, získali ve volbách 6,8 procenta hlasů a 13 mandátů. Nyní jednají s vítězným hnutím ANO a SPD o možné účasti ve vznikající vládě.

Šťastný už v minulosti poslancem byl, v letech 2006 až 2013 zasedal ve Sněmovně za ODS. Gregor má zkušenosti z komunální politiky a s řízením mládežnické organizace Motorgen. Sněmovna by se měla po volbách poprvé sejít v pondělí 3. listopadu.

Macinka řekl, že poslance seznámil s průběhem vyjednávání s hnutím ANO o novém kabinetu, v němž Motoristé chtějí být ministry. Opět odmítl komentovat personální otázky i preferovaná ministerstva. Na dotaz ohledně možného působení čestného prezidenta strany Filipa Turka v čele ministerstva zahraničí řekl, že Turek by byl ve srovnáním se současným ministrem zahraničí Janem Lipavským, který byl do Sněmovny zvolen za koalici Spolu, a jeho dalšími předchůdci pro českou diplomacii vítězstvím ducha nad hmotou.

