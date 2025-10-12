Motoristé kvůli Turkově kauze míří na policii. Spor s Deníkem N může zatížit koaliční jednání
Předseda Motoristů Petr Macinka oznámil podání trestního oznámení na Deník N a autory textu o výrocích čestného prezidenta strany Filipa Turka. Podnět připravuje poslankyně Renata Vesecká, redakce Deníku N si za zjištěními stojí a očekává prověření policií. Aféra se promítá do vyjednávání vlády ANO, SPD a Motoristů.
Turek podle článku mimo jiné zlehčoval žhářský útok na romskou rodinu ve Vítkově v roce 2009. Macinka dnes prohlásil, že se Deník N snaží parazitovat na neštěstí dívky, která utrpěla při útoku vážné popáleniny. Zpochybnil také pravost zveřejněných výroků.
Podle Macinky připravuje trestní oznámení bývalá nejvyšší státní zástupkyně a nyní zvolená poslankyně za Motoristy Renata Vesecká. Macinka zároveň prohlásil, že se zájmové supiny snaží blokovat sestavení vlády.
„Podáváme trestní oznámení na Deník N a redaktory pro pomluvu, křivé obvinění a neoprávněný zásah do nosičů informací. Jednoznačně vyzýváme k tomu, aby byl zveřejněn zdroj. Pomocí umělé inteligence a photoshopu se dá udělat cokoliv," doplnil v debatě CNN Prima News další zástupce Motoristů Boris Šťastný, o kterém se spekuluje jako o kandidátovi na nového ministra pro sport a zdraví. „Pohár přetekl. Je to nebezpečný precedens, aby o vládě rozhodovaly nějaké skupiny na základě toho, že do novin někdo přinese nějaké screenshoty," pokračoval.
Deník N nařčení odmítá
Redakce Deníku N si podle svého šéfredaktora nadále pevně stojí za vším, co v posledních dnech o celé kauze napsala. „Nemáme žádný důvod cokoli na našich textech měnit," napsal dnes ČTK Tomášek. Dodal, že mu nepřísluší komentovat právní kroky, které ve veřejných vyjádřeních avizuje druhá strana, každý má podle něj právo podat trestní oznámení. „Jsme si naprosto jisti, že to nejsme my, kdo naplnil znaky skutkové podstaty jakéhokoli trestného činu, a věříme, že policie svědomitě a zodpovědně prošetří všechny okolnosti této kauzy," sdělil.
Šťastný podle vlastních slov nikdy nezaznamenal, že by Turek inklinoval k rasismu či nacismu. „Prakticky celá má rodina byla za války vyvražděna v koncentračních táborech. Jsem velice choulostivý, poznal bych a dokázal bych se postavit tomu, kdyby byl Filip Turek nějaký nácek. To, že někdo zvedne ruku, je potřeba chápat vždy v kontextu," dodal s tím, že Turek má černý humor. Ohledně Turkovy přezdívky „@DolphSegal" na síti X popřel, že by měla něco společného s Adolfem Hitlerem a nacistickým heslem Sieg Heil. Podle Šťastného je to odkaz na herce Stevena Seagala a Dolpha Lundgrena, kterému je Turek podobný.
Turka se v debatě na CNN Prima News zastal i nově zvolený poslanec za SPD Miroslav Ševčík. „Vždyť on má takový krásný vztah k ženám? Nikdy jsem u něj nezaznamenal projev nadřazenosti vůči ženám ani projev xenofobie - vím, že spolupracuje s Romy," prohlásil. Ohledně údajného výroku o popálené romské Natálce připustil, že „pokud by to byla pravda s tou dívčinou, mohl by to být problém".
Ověření obou stran
Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček v diskusi v OVM uvedl, že je třeba co nejdříve vyřešit, jestli jsou Turkovy výroky pravé. Pokud by byly, považoval by to za skandální chování politika, o němž se spekuluje jako o kandidátovi Motoristů na ministra zahraničí. Pokud by se výroky neukázaly jako pravdivé, považoval by to Vondráček za skandální postup Deníku N.
Nová poslankyně Marie Kršková (KDU-ČSL) v pořadu CNN Prima News řekla, že Turek nebyl dobrým nominantem na ministra zahraničí ani před aktuální kauzou. Připomněla tvrzení jeho expartnerky o tom, že ji týral. Stejný názor sdílí i pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili. Turkovu přezdívku na sociálních sítích označila za nacistickou, zmínila i jeho fotografii se zdviženou pravicí. „Pan Turek by byl mezinárodní ostuda. Ta fotka obletí celý svět, zničíme si reputaci, kterou jsme od 90. let pracně budovali. Zůstat důvěryhodným spojencem s tímhle opravdu nepůjde," poznamenala.
ANO, které zvítězilo minulý týden ve volbách, jedná o vytvoření vlády s Motoristy sobě a SPD. Podle páteční dohody všech uskupení má mít ANO v kabinetu devět křesel včetně premiéra, SPD tři křesla, a Motoristé čtyři.