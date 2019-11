Magistrát začne s družstevní výstavbou ve Stodůlkách | E15.cz

Už příští rok by měly vzniknout první družstevní byty, na jejichž výstavbě se podílí pražský magistrát. Pilotní projekt bude stát zřejmě v Praze 13, kde má město k dispozici pozemek ve Stodůlkách. Na místě mají vzniknout tři domy s celkem 150 byty. Do družstev budou moci vstoupit pouze lidé, kteří nemají jinou nemovitost a kteří hodlají v daném bytě dlouhodobě žít a nebudou ho dál pronajímat. Kromě nich do družstev vstoupí i sám magistrát, který si třetinu nově postavených bytů ponechá. Jednání se vedou také s radnicemi v Praze 12 a 14.