Ministerstvo zdravotnictví navrhuje po HHC zákaz dalších psychoaktivních látek

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) navrhuje zařadit do seznamu zakázaných návykových látek dalších sedm psychoaktivních substancí odvozených od HHC a THCP. Návrh je do 15. dubna v připomínkovém řízení. První tři psychoaktivní látky vláda zakázala poté, co se objevily případy dětí, které byly hospitalizované po požití cukrovinek s jejich obsahem.