Zlatá éra českého hokeje trvala patnáct let. Pomyslně ji v roce 1996 odstartoval poměrně nečekaný titul mistrů světa ve Vídni a ukončil šokující triumf podceňovaného týmu kolem Jaromíra Jágra v Německu 2010. Mezitím Češi dokázali vyhrát takzvaný Turnaj století, který se hrál na olympiádě v japonském Naganu, získat zlatý hattrick na šampionátech v letech 1999 až 2001 a opanovat mistrovství světa 2005 ve Vídni, které se díky výluce v NHL pyšnilo nejsilnějšími týmy v dějinách mistrovství světa. Je hvězdná forma českého hokeje nenávratně pryč? Může český hokejový svět udělat něco pro její reinkarnaci?

Dominanci českého hokeje podtrhovalo to, že v sezoně 2001/2002 hrálo kanadsko-americkou NHL, tedy nejlepší soutěž světa, hned 78 Čechů! A jako bonus je možno připočíst, že trenér Ivan Hlinka v té době stál na lavičce Pittsburghu Penguins jako hlavní kouč. Český hokej měl zvuk a jeho sláva byla, vzhledem k tomu, jak je Česká republika malá, až nesmyslná.

Češi v NHL jsou dnes jen do počtu, až na jednoho

Národní tým ještě na MS 2011 a 2012 urval dvě bronzové medaile, ale pak přišel prudký propad dolů. Skončila generace hráčů, kteří se učili hrát hokej ještě za minulého režimu, a najednou je neměl kdo nahradit. Reprezentace jezdila z turnajů bez úspěchů, stále méně týmů NHL si vybíralo v draftu české hráče a logicky tak klesal i jejich počet na soupiskách těch nejlepších mužstev světa. V letošní sezoně zatím do NHL nezasáhlo ani třicet hráčů z Česka. A třeba v sezoně 2021/22 jich bylo 39, tedy polovina počtu, který platil přesně o dvacet let dříve.

„Mám obavu, že navíc to číslo bude v budoucnu stále klesat,“ uvedl bývalý extraligový útočník a nyní televizní hokejový expert Milan Antoš. Ten navíc upozorňuje na to, že zatímco dříve v zámoří všichni obdivovali, co umí Jaromír Jágr, Dominik Hašek, Robert Reichel, Milan Hejduk, Patrik Eliáš a mnozí další, dnes máme v USA a Kanadě spíše hráče na doplnění soupisky než skutečné hvězdy. Za tu se dá bez jakýchkoliv debat označit jen David Pastrňák, který válí za Boston Bruins. „Problém je v tom, že máme strašně málo špičkových hráčů. Máme takovou tu druhou garnituru, ale těch špičkových začínáme mít fakt nedostatek, řekl bych až úplně málo,“ řekl nedávno pro server Sport.cz Milan Antoš.