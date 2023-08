Mnozí Ukrajinci se bez podpory budou muset vrátit domů, říká Martina Kavanová z PAQ Research | e15.cz

Martina Kavanová z PAQ Research v rozhovoru pro INFO.CZ vysvětluje, jakým způsobem se našemu státu daří integrovat válečné uprchlíky z Ukrajiny. A pozastavuje se nad tím, že se jim vláda rozhodla od července radikálně snížit finanční podporu. Mnohým z nich totiž podle jejích slov nezbude nic jiného než se vrátit na Ukrajinu. „I když se to oficiálně neříká, stát musel s něčím takovým počítat,“ dodává Kavanová. Rozhovor vyšel na Info.cz .

Přibližně rok a půl od začátku války na Ukrajině je možné bilancovat, pokud jde o to, jak Česká republika zvládla příliv válečných uprchlíků. Jak byste na tuto otázku odpověděla vy?

Hned na začátku je důležité správně zarámovat migrační vlnu – a to v tom smyslu, že bychom ji měli chápat jako příležitost. Což se neděje, tady převládá výklad, podle kterého je to pro Českou republiku problém, se kterým se musíme nějak vypořádat.

V jakém slova smyslu to je pro nás příležitost?

Za prvé, dlouhodobě trpíme nedostatkem lidí na pracovním trhu. V mnoha oborech nám chybí desítky až stovky tisíc lidí. A z Ukrajiny k nám přišli především vzdělaní lidé. V našem zájmu tedy je, aby lidé z Ukrajiny chtěli zůstat, neboť jsou ekonomickým přínosem pro naši zemi.

A za druhé, migrační vlny budou následovat i v naší blízké a vzdálené budoucnosti, takže ta současná je ideální příležitost k tomu, abychom se nějak naučili s migranty zacházet. Klíčová otázka je, jak efektivně náš stát zvládá příliv uprchlíků a jakým způsobem situaci komunikuje.

A jak byste na tyto otázky odpověděla?

Že mi je líto, jak nedostatečně vláda komunikuje. A že jsou slyšet hlasy, podle kterých jde o vyhazování peněz. A že je naším cílem, aby se uprchlíci vrátili zpátky domů. Mělo by to být přesně obráceně: jde o investici do naší budoucnosti s tím, že je v našem zájmu, aby tady zůstali natrvalo.

Na druhou stranu ale platí, že jsme to v první fázi zvládli velice dobře, relativně rychle jsme dokázali zareagovat, vytvořili jsme jim přístup na pracovní trh, dostali státní podporu, zajistili jsme jim střechu nad hlavou.

A pokud jde o druhou fázi?

Tam je to tak půl na půl. Nezvládli jsme návaznou podporu. Většina uprchlíků nenašla práci, která by odpovídala jejich vzdělání. Klíčová překážka je jazyk, a tedy dostupné kurzy češtiny.