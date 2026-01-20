Nejlepší česká fotografie vznikla pod zemí. Zachycuje horníka v končícím dole
- Hlavní cenu Czech Press Photo 2025 získal Lukáš Kaboň za snímek horníka z dolu ČSM-Sever, kde končí těžba černého uhlí.
- Soutěž ocenila práce z devíti kategorií včetně reportáže, sportu, portrétu či životního prostředí.
- Výstavu vítězných fotografií bude možné vidět od května do listopadu v Národním muzeu.
Hlavní cenu v soutěži Czech Press Photo 2025 získal fotograf Lukáš Kaboň z Deníku. Zachytil práci horníků v dole ČSM-Sever ve Stonavě na Ostravsku, jehož uzavřením na přelomu ledna a února skončí historie těžby černého uhlí v Česku. Pořadatelé Czech Press Photo v úterý vyhlásili v Národním muzeu vítěze 31. ročníku soutěže v devíti kategoriích. Ocenění za celoživotní přínos fotografii převzal ostravský dokumentární fotograf Viktor Kolář.
Kaboňův snímek, který má ocenění Fotografie roku 2025, zobrazuje do půl těla svlečeného horníka při práci s rukama nad hlavou. Porota v hodnocení připomněla, že zavírání dolů je koncem části průmyslové historie a ukazuje na změnu vztahu člověka k prostředí. Kaboňovy fotografie horníků z dolu ČSM-Sever zvítězily také v kategorii Reportáž, v níž byl druhý David Sládek s černobílými snímky z protiimigračního protestního pochodu v Londýně.
Hodnocení soutěžních snímků je každoročně velmi dynamický proces, k hlasování patří debaty a diskuse porotců, sdílení úhlů pohledu a zkušeností, řekl předseda poroty Petr Mlch, který je šéfredaktorem fotobanky ČTK. „Zajímavé je, že letos se celé vyhodnocování neslo spíše v duchu většinové shody názorů,“ dodal.
V kategorii Aktualita zvítězil Petr Andráško se sérií snímků Černý dech benzenu. Fotograf, který se věnuje hasičským zásahům, zaznamenal hustý dým z hořících vagonů s benzenem, které loni vykolejily u Hustopečí nad Bečvou. Libor Fojtík z vydavatelství Economia uspěl v kategorii Každodenní život. Série jeho snímků nazvaná Samostatně spolu ukázala život na hranici Česka a Slovenska.
V kategorii Lidé, o kterých se mluví vyhrál Petr Topič z Mafry se sérií Andrej Babiš ve volební kampani. Jeho fotografiím dominuje snímek Babiše, který se chrání modrou plastovou pláštěnkou před deštěm a větrem a hledí se zakaboněným výrazem přímo do objektivu. Topičově práci dali porotci přednost před záběrem fotografa ČTK Ondřeje Demla, na kterém loni v lednu zachytil tehdejší ministryni obrany Janu Černochovou v kokpitu letadla.
Martin Divíšek z agentury EPA černobílou sérií Loučení s kariérou české primabaleríny Nikoly Márové zvítězil v kategorii Portrét, umění a kultura. V kategorii Sport vyhrál Ray Basaley, který pro Forum 24 / Kyjev Independent zachytil tým Pokrova Lvov, první ukrajinský fotbalový tým hráčů s amputovanou nohou. Třetí místo v této kategorii patří Romanu Vondroušovi z ČTK a jeho snímkům ze sáňkařské dráhy ve Smržovce.
Fotograf magazínu Reportér Tomáš Binter uspěl v kategorii Člověk a životní prostředí. Na snímku nazvaném Žhavé peklo, lyžařská nirvána: Mezi lávou a prašanem zachytil lyžaře na sjezdovce vedle valícího se proudu lávy.
V nové kategorii Život v Česku zvítězil Zdeněk Dvořák se sérií snímků Poslední lvi v Čechách. Nová je také mezinárodní kategorie Projekt Evropa, v níž vyhrál Sean Gallup z portálu Getty Images. Zaznamenal vědce při měření tání ledovce ve Švýcarsku.
Organizátoři už dříve vyhlásili vítězkou primátorského Grantu Prahy fotografku ČTK Kateřinu Šulovou s jejími snímky z Olšanských hřbitovů a také vítěze dalších šesti partnerských cen.
Sedmičlenná mezinárodní porota v 31. ročníku Czech Press Photo posuzovala 5250 snímků, nejprve vybírala tři finálové, z nich pak vítěze. Do soutěže se přihlásil rekordní počet téměř 300 fotografů. Lidé budou moci vidět výstavu Czech Press Photo 2025 od letošního 11. května do 30. listopadu v Národním muzeu.