Nezaměstnanost v Česku stagnovala. Počet uchazečů o práci převyšoval nabídku

Podle Úřadu práce je stabilní úroveň míry nezaměstnanosti pro prázdniny typická. Zaměstnavatelé s ohledem na dovolené obvykle nedělají významnější personální změny. Na konci srpna ale nastoupilo 3232 lidí do vzdělávacích institucí. Školství tak bylo v srpnu odvětvím, do kterého nezaměstnaní nastupovali nejvíce, následované s velkým odstupem velkoobchodem, stravováním a pohostinstvím.

„Na konci srpna a začátku září vždy na úřadě práce evidujeme zvýšený počet absolventů a mladistvých. Ti v srpnu tvořili čtyři procenta z celkového počtu uchazečů o zaměstnání, což je stejné procento jako v roce 2022 a 2023,“ uvedl generální ředitel ÚP ČR Daniel Krištof. Připomněl, že absolventi škol a mladí, kteří se třeba na školy nedostali a nezískali ještě práci, by se na Úřad práce měli přihlásit, jinak si sami budou muset uhradit zdravotní pojištění.

Nejvyšší nezaměstnanost byla minulý měsíc v Ústeckém kraji se šesti procenty. Nejnižší nezaměstnanost měla Praha, kde činila 2,9 procenta. Mezi okresy byla nezaměstnanost nejvyšší na Mostecku, dosáhla tam 8,5 procenta. Naopak v okrese Praha-východ hledalo práci 1,5 procenta lidí, což je nejnižší míra nezaměstnanosti v Česku.

Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v srpnu 1,1 uchazeče o zaměstnání. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 10,5 uchazeče na jednu pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo na Mladoboleslavsku, a to 0,2 uchazeče na jedno místo.

Počet lidí v evidenci pracovních úřadů zahrnuje i nezaměstnané, kteří nemohou okamžitě nastoupit do práce. Jsou to například lidé na rekvalifikačních kurzech, nezaměstnané ženy na mateřské dovolené, vězni nebo nezaměstnaní v pracovní neschopnosti. Takzvaných dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, kteří mohli ihned nastoupit do práce, bylo v Česku v srpnu 264.675. Předchozí měsíc jich bylo zhruba o 3400 méně.

„Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce méně než tři měsíce, na celkovém počtu nezaměstnaných o 1,2 procentního bodu na 30,3 procenta. Jde celkem o 86.711 osob,“ uvedl Úřad práce ČR. Naopak podíl uchazečů, kteří jsou v evidenci více než 12 měsíců, vzrostl o jeden procentní bod na 31 procent. Týká se to 88.892 lidí. Průměrná délka evidence se ve srovnání s červencem zvýšila o dva dny na 497 dní.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v srpnu 88.591 lidí, což představuje 30,9 procenta všech uchazečů o zaměstnání. V průměru byla výše podpory 11.567 korun měsíčně. Podporu do 4500 korun pobíralo 3506 lidí. „Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR například po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti,“ dodal úřad. Maximální výši podpory, tedy 24.608 Kč, pak ÚP ČR v srpnu vyplácel 4492 lidem.