Nezařazená senátorka Chalánková podpoří na předsedu Senátu kandidáta ODS | E15.cz

Nejsilnější senátní klub patří v současnosti Starostům a nezávislým, kteří posílili po posledních doplňovacích volbách, když byl loni v dubnu zvolen senátor David Smoljak (za STAN). Nyní má jejich klub 19 členů. Občanští demokraté mají nyní o dva členy méně. To může situaci kolem volby Kuberova nástupce komplikovat. Důležitý bude právě postoj nestranických senátorů.

„Po posledních doplňovacích senátních volbách byly naznačovány nějaké úmysly, že by došlo k převolení předsedy senátu. Nakonec se ta situace uklidnila klub TOP/STAN převolení nepožadoval,“ připomíná Chalánková, která podle svých slov už tehdy přislíbila Kuberovi podporu.

„Tím, že jsem ty náznaky zachytila i teď hned v pondělí, tak jsem řekla, že sice je ta situace jiná, nicméně jsem přislíbila podporu ODS a to dodržím,“ řekla pro E15.cz senátorka.

Zda to bude vstupem do klubu ODS nebo jen při hlasování, chce oznámit příští týden. Chalánková bývala členkou KDU-ČSL a TOP 09, odkud ale po názorových rozkolech odešla. Do Senátu se dostala v roce 2018 jako nezávislá.

Kolik mají senátní kluby členů? STAN – 19 ODS – 17 KDU-ČSL – 15 ČSSD – 13 ANO – 7 KLD-SEN 21 – 6 Nezařazení – 3

Senátoři se zatím k uvolněnému předsednickému postu, které dočasně zastává první místopředseda horní komory Jiří Růžička (STAN), nechtějí blíže vyjadřovat kvůli vzpomínce na Kuberu a respektu k rodině. „Zajistit důstojné rozloučení s Jaroslavem Kuberou je v této chvíli jednoznačně na prvním místě a vše ostatní musí počkat,“ řekl senátor Miloš Vystrčil (ODS), o kterém se v kuloárech hovoří jako o jednom z kandidátů. Druhým možným kandidátem za občanské demokraty by mohl být místopředseda horní komory Jiří Oberfalzer (ODS).

Předseda Starostů a nezávislých Vít Rakušan se nechtěl k otázce vyjádřit, strana o tom bude jednat příští týden. K příštímu týdnu, kdy má proběhnout jednání horní komory, a budou zasedat senátní kluby, odkazují také zástupci dalších stran.

Růžička už v pondělí uvedl, že volba předsedy by mohla proběhnout do dvou až tří týdnů. „Nemyslím si, že bychom to stihli už příští týden na řádné schůzi, kluby by neměly čas nominovat své kandidáty. Navíc to bude znamenat převolení dalších funkcí v Senátu,“ řekl Růžička. Kandidáty budou moci podle zákona o senátním jednacím řádu navrhovat senátní volební komisi senátorské kluby i jednotliví senátoři nejpozději 24 hodin před zahájením volby.

Kubera, který zemřel náhle v pondělí ve věku 72 let, patřil mezi nejvýraznější politiky ODS. Političtí pamětníci i souputníci oceňovali jeho humor, přímost a laskavost. Byl znám také svými provokativními či kontroverzními výroky. Téměř čtvrtstoletí stál v čele Teplic. Senátorem byl dvě desetiletí. Ve vedení horní komory působil od roku 2016 nejprve jako místopředseda, v závěru roku 2018 jako předseda.