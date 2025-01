Se sloganem „Pojďme se shodnout“ bude v podzimních volbách usilovat o vstup do Poslanecké sněmovny uskupení GEN (Generace, ekonomika, naděje) v čele s radním Prahy 1 a podnikatelem Vojtěchem Ryvolou. Novinářům řekl, že uskupení začal skládat před rokem. V pondělí mělo v Praze prvním sněm. Ve vedení strany figurují lidé spojení v minulosti s hnutím ANO, ale například i bývalý sociální demokrat a historik brněnské Univerzity obrany Tomáš Řepa. Do volebního souboje jde strana s tím, že na české politické scéně je třeba skončit s hádkami a hledat řešení, která poptávají občané. Cílem strany je podle Ryvoly vrátit do popředí skutečné pravicové hodnoty.