OBRAZEM: Na Václavském náměstí demonstrovalo proti Benešové 50 tisíc lidí | E15.cz

Konec Benešové, jejíž jmenování podle demonstrantů zpochybňuje důvěru v nezávislost justice, zůstal v čele seznamu požadavků demonstrantů, jinak se ale projevy soustředily na Babiše. Kritici mu vyčítali střet zájmů, kterým se zabývají i instituce Evropské unie, trestní stíhání v případu Čapího hnízda, dotace pro jeho někdejší firmu Agrofert i údajnou spolupráci s komunistickou Státní bezpečnosti (StB).

Na pódiu se dnes vedle organizátorů ze spolku Milion chvilek pro demokracii střídali především umělci či akademici, chyběli naopak čelní představitelé opozičních politických stran. Podle mluvčího pražských policistů Jana Daňka nebyly v souvislosti s demonstrací hlášeny policii žádné incidenty. Organizátoři pouze žádali demonstranty, aby se v některých místech rozprostřeli kvůli několika lidem, kteří prý v davu omdleli.

K demonstrantům v rámci zhruba dvouhodinového hlavního programu promluvili například pražský biskup Václav Malý, zpěvák Tomáš Klus, někdejší hokejista Dominik Hašek a moderátorka Ester Janečková. Někdejší disidentka, socioložka Jiřina Šiklová vyzvala přítomné k účasti ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční v závěru tohoto týdne. Herec Vladimír Škultéty zdůraznil, že Babiš by měl co nejdříve zamířit před nezávislý soud kvůli obvinění z dotačního podvodu v kauze Čapího hnízda.

Ekolog David Pithart pak hovořil o dopadech industriálního zemědělství na půdu a krajinu v Česku. Za jeho představitele "přisátého na penězovody" označil nepřímo Babiše. V předchozích projevech se hovořilo i o unijním šetření Babišova údajného střetu zájmů, zněla i kritika nedostatku financí pro sociální projekty v obcích, údajně na úkor dotací pro Babišovy bývalé firmy, které premiér převedl do svěřenských fondů.