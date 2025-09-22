Olomoucká korupční kauza: podnikatel Knobloch dostal podmínku a peněžitý trest 16 milionů
Vlivný lobbista a sponzor ODS Robert Knobloch byl odsouzen za ovlivňování veřejných zakázek v dopravních stavbách Olomouckého kraje. Okresní soud mu uložil tříletý podmíněný trest s pětiletým odkladem, tříletý zákaz působení u veřejných zakázek a peněžitý trest 16 milionů korun. Knobloch se k trestné činnosti doznal a uzavřel dohodu o vině a trestu, původně mu hrozilo až 10 let vězení. Odsouzen byl také zástupce stavební firmy Strabag.
Podle žalobce Roberta Henzela obviněný, který byl v kauze považován za zákulisního aktéra machinací, a to díky silnému vlivu v podnikatelsko-politickém prostředí, spolupracoval a k trestné činnosti se doznal. „Výrazný peněžitý trest akcentuje závažnost jednání," uvedl žalobce. Knobloch byl odsouzen za účast na organizované zločinecké skupině, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, za organizátorství ke zneužití pravomoci a za přijetí úplatku, vše podle soudu spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny.
Podle obhájce obviněného Jakuba Hlíny z vyšetřování vyplynulo, že jeho role nebyla taková, jak bylo zmiňováno v úvodu, nebyl hlavou organizovaného zločinu. „Ty skutky, pro které byl odsouzen, jsou dílčími v hlavní velké rozsáhlé korupční kauze. Dohodu o vině a trestu umožnila sjednat jeho dílčí účast na zločinecké organizované skupině, jeho postavení, které nebylo na vrcholu pyramidy a také to, že nezpůsobil žádnou škodu a pro sebe nepřijal žádný úplatek," řekl novinářům obhájce.
Žalobce jeho roli označil za dost významnou, nikoliv však hlavní. „Byl vedoucím představitelem organizované zločinecké skupiny, nikoliv hlavním organizátorem. Byl vedoucím činitelem," řekl na dotaz ČTK státní zástupce. Hlavní organizátory trestné činnosti neoznačil s tím, že je vůči nim nadále vedeno přípravné řízení.
Knobloch není jediným trestaným
Podmíněný trest i zákaz činnosti ve stejné výměře dnes dostal také zástupce stavební firmy Strabag Svatopluk Novák, soud mu také uložil peněžitý trest 450 tisíc korun. V plánu má dnes soud také projednat dohodu o vině a trestu u zástupce firmy Insta Josefa Mikesky a tehdejší krajské úřednice Svatavy Špalkové. První dohodu soud schválil letos v únoru, a to u spolumajitele stavební firmy Frekomos Dušana Cimaly, také on dostal podmíněný a peněžitý trest a zákaz činnosti.
V hlavní větvi případu bylo původně obviněno 13 lidí a jedna firma. U zbývajících osmi obviněných, mezi kterými je i bývalý krajský náměstek pro dopravu a bývalý krajský předseda ODS Michal Zácha, dohody dosud uzavřeny nebyly. „Nedošlo k žádnému procesnímu posunu, o kterém by bylo na místě informovat veřejnost. Nedošlo ke změnám počtu obviněných ani rozsahu stíhané trestné činnosti, dále probíhá vyšetřování," řekl ČTK náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš.
Případ, který se týká desítky silničních zakázek, detektivové otevřeli v listopadu 2023. Aktéři získávali podle obžaloby finanční prospěch z dopravních zakázek pomocí šizení stavebních prací z pohledu použitého materiálu a technologických postupů, nesprávné likvidace nebezpečného odpadu a část peněz i nadhodnocením ceny. Skupinu politiků, úředníků a podnikatelů sledovala policie několik let, kauza je postavená především na odposleších. Podle žalobce měli účastníci z trestné činnosti prospěch v rozmezí dvou až čtyř milionů korun, škoda se pohybuje v řádu desítek milionů korun.