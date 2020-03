Koronavirus a ošetřovné: rodiče mohou zůstat doma s dětmi do 10 let | E15.cz

„Chceme, aby lidé chodili do práce, aby ekonomika šlapala. To je základ,“ řekl na tiskové konferenci premiér Andrej Babiš. Opatření ale komplikuje život pracujícím rodičům. Mateřské školy zůstávají otevřené, ale starší děti do 10 let nemohou rodiče nechat samotné doma. Jeden z rodičů si proto může vzít ošetřovatelské volno a získat tak statut OČR.

Na ošetřovné však neexistuje nárok automaticky. Žadatel musí splnit zákonné podmínky a musí být účasten na nemocenském pojištění.

V případě koronaviru se na zaměstnance vztahuje nárok na ošetřovné podle paragrafu 39 odstavec 1 písmeno b) Péče o dítě mladší 10 let, protože dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítěte jinak je, nebo docházet do školy.

Ošetřovné vychází, stejně jako ostatní nemocenské dávky, z denního vyměřovacího základu. Ten se vypočítá z předchozích 12 kalendářních měsíců. Následně se postupuje dle redukčních hranic. Podrobnosti o výpočtu ošetřovného pro rok 2020 se dozvíte zde.