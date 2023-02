Ostravský primátor Macura do půl roku složí funkci | e15.cz

Primátor Ostravy Tomáš Macura do půl roku odejde z funkce. Už dříve vystoupil i z hnutí ANO.

Primátor Ostravy Tomáš Macura do půl roku odejde ze své funkce. Spolu s ním rezignují i jeho dvě náměstkyně Zuzana Bajgarová a Kateřina Šebestová. V pondělí se na tom jednomyslně shodl klub zastupitelů. Stávající koalice by měla zůstat zachována. Macura už před týdnem opoustil hnutí ANO. Nesouhlasí s jeho směřováním, které je podle něj zcela odlišné od doby, kdy do něj vstupoval.