Od začátku sčítání měl Papoušek přes 50 procent, nikdo z jeho podporovatelů, kteří se sešli v pivnici U Stopků v centru Brna ale nečekal, že by tento náskok udržel. I zisk Podivinské rychle stoupl na 20 procent, tam však také zůstal po zbytek sčítání.

„Je to naprosto nečekané, za úspěch bych považoval už postup do druhého kola. Bylo tak velké množství proměnných, a to včetně volební účasti, která mě překvapila. Očekával jsem, že přijde volit okolo deseti procent a nakonec dosáhla dvaceti, to je skvělé,“ neskrýval radost Papoušek.

Ač byl ve svém dřívějším volebním období zvolený za KDU-ČSL, nyní byla jeho navrhující stranou ODS. A do jejího senátorského klubu se chystá vstoupit. „Mám to tak nastavené od začátku. Připadá mi spravedlivé nahradit v klubu Romana Krause, který o svůj mandát přišel nedobrovolně. Navíc je důležité, aby tam místo něj zasedl člověk, který zastává stejné hodnoty jako on, což si myslím, že jsem,“ dodal Papoušek.

Výsledek voleb v Brně poměry sil v Senátu neovlivní. Zástupci tří koaličních frakcí tvoří tři čtvrtiny členů horní komory parlamentu, jež má v plném počtu 81 senátorů. Klub ODS a TOP 09 po loňském nečekaném úmrtí Krause sdružuje 29 senátorů, klub Starostů má 18 členů a klub KDU-ČSL 12. Po vítězství Papouška budou koaliční kluby opět sdružovat 60 senátorů jako po loňských zářijových volbách v třetině senátních obvodů.

Voleb v obvodu Brno-město se zúčastnilo 20,81 procenta voličů. O hlasy usilovalo šest kandidátů. Nově zvolený senátor se ujme mandátu s platností do října 2026. V roce 2020 zvítězil v Brno-město Kraus. Ve druhém kole získal 57,71 procenta hlasů. Druhá skončila Anna Šabatová (za Zelené).