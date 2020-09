Paušál zhorší dostupnost levných obědů, říká Kateřina Cajthamlová | E15.cz

„Oběd by měl pokrývat zhruba 33-35 % energetické i živinové potřeby za den. Ideálně by se měl skládat ze tří chodů a lidé by jej měli konzumovat v klidu a mimo své pracovní místo – v kulturním prostředí. Obědová pauza je důležitou přestávkou v práci a oběd zajišťuje živiny a energii pro odpolední soustředění. Měl by být pestrý, čerstvě připravený a hygienicky nezávadný,“ říká Kateřina Cajthamlová. Ta byla odborným garantem projektu Moje závodka, který mapoval stravování v kantýnách zejména na základě zaslaných jídelních lístků od zaměstnanců.

Co na výsledky Kateřina Cajthamlová říká?

„V menu, která jsem dostala k nahlédnutí, bylo vždy k výběru minimálně ze tří variant: jídlo „tradiční české“, jídlo bezmasé a často buď jídlo bezlepkové nebo nějaká varianta zahraniční kuchyně - italská, mexická nebo asijské jídlo. Strava, kterou v továrnách nabízejí, je pestrá co do výběru surovin i kuchyňské úpravy. Jídelníčky odpovídají výběru v restauracích a obsahují vždy alespoň 1x týdně jídlo s luštěninami, s houbami, rybou, s pohankou či různé typy drůbežího masa. Rozhodně si každý strávník může vybrat nejen podle chuti, ale i podle svého zdravotního stavu,“ uvádí Kateřina Cajthamlová.

V jídelníčcích je podle ní viditelná snaha o to, aby během týdne strávníci dostali na výběr různé druhy masa, příloh i zeleniny nebo ovoce, posun k lepšímu je viditelný. Jídla přitom stojí většinou do padesátikoruny, výjimkou nejsou ani polední menu za 30 korun.

O výhody závodního stravování nyní mohou čeští zaměstnanci přijít kvůli návrhu na zavedení stravovacího paušálu. Ten prosazuje ministerstvo financí a nyní je ve sněmovně. Podle Kateřiny Cajthamlové jde o špatnou cestu. „Pokud paušál projde, výsledek by byl ten, že by se v kantýnách zdraží jídla. Lidé by je přestali pravidelně navštěvovat a to by vedlo k tlakům na jejich uzavření, což by vedlo ke zhoršení zdravotního stavu zaměstnanců i ztrátě pracovních míst ve stravovacích provozech,“ soudí Kateřina Cajthamlová. A jak by podle ní stravování v podnicích vypadalo? „Zaměstnavatelé by museli pořídit na pracoviště ledničky, mikrovlnky a kuchyňky a doufat, že zaměstnanci budou po večerech pestře a rozmanitě vařit a do práce si budou nosit oběd na druhý den. Byl by to krok zpátky,“ konstatuje odbornice.