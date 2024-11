Prezident Petr Pavel podepíše důchodovou reformu, pokud projde Senátem. Řekl to v sobotu České televizi (ČT). V pátek normu, která postupně zvyšuje věk odchodu do důchodu až na 67 let, schválila Sněmovna. Reformu kritizuje opozice. Zástupci ANO a SPD prohlašují, že pokud se dostanou k moci, velkou část změn v důchodech zruší.

Podle koalice změny v důchodech zajistí, že stát bude mít dostatečné prostředky na důchody současných třicátníků a čtyřicátníků. Od normy si slibují také snížení deficitů důchodového systému.

"Těch možností, jak důchodový systém učinit udržitelným, zase tak mnoho není. A zvolnit se dá vždycky. Přitahovat se dá mnohem hůř. Jestliže dnes trochu přitáhneme, tak nám to může do budoucna jenom pomoci," řekl k reformě prezident. Na dotaz, zda změny podepíše, doplnil: "Předpokládám, že ano. Počkám si, až dostanu tu finální verzi, protože tam bylo mnoho pozměňovacích návrhů."

Normu nyní posoudí senátoři. Strany vládní koalice mají v horní komoře většinu. Kromě zvýšení věku pro odchod do penze norma počítá také například s tím, že mezi lety 2026 a 2035 se bude postupně snižovat výše výdělku, která se započítává při výpočtu zásluhové části penze. Nárok odejít do důchodu až o pět let dříve budou mít podle reformy jen pracovníci takzvané čtvrté kategorie, kterých je maximálně 15 tisíc. Původně se počítalo s tím, že tato možnost bude týkat všech pracovníků z nejtěžší čtvrté kategorie a části ze třetí kategorie, kteří pracují s fyzickou zátěží, vibracemi, v chladu či teple, celkem zhruba 120 tisíc lidí.

Opozice trvá především na zachování nynější věkové, o dva roky nižší hranici pro odchod do penze. V minulosti přitom zástupci ANO zvýšení hranice připouštěli. Například v roce 2019 tehdejší ministryně financí Alena Schillerová a nynější šéfka poslaneckého klubu ANO pro Hospodářské noviny uvedla, že hodlá zastropování odchodu do důchodu v 65 letech zrušit.

"Už dnes víme, že okolo roku 2030, až začnou do důchodu odcházet silné ročníky ze 70. let, bude již demografické složení naší společnosti takové, že pokud bychom do té doby opravdu s ničím nepřišli, problém s udržitelností našeho důchodového systému už nebude jen hrozbou, ale tvrdou realitou," prohlásila tehdy. Reformu penzí tehdejší vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů také slíbila ve svém programovém prohlášení.