Praha chce rozdat miliardu mezi rodiny a seniory | E15.cz

Do schránek začínají lidem chodit faktury s vyššími zálohami na energie, ovoce a zelenina ani s nastupující sezonou výrazně nezlevňují a sehnat bydlení v Praze za rozumné peníze je úkol takřka nadlidský. Zatímco se čeká, v jaké podobě projde navrhovaná jednorázová pětitisícovka rodinám s dětmi, Praha spouští vlastní záchrannou síť. Zastupitelé napříč kluby se dohodli na vytvoření balíčku na pomoc domácnostem s dětmi, seniorům a dalším lidem. Město by mohlo přispět až miliardou korun v průběhu letošního a příštího roku.

Konkrétní podoba balíčku vzejde až z dohody koalice s opozicí a odborníky, jasno by mělo být během června. První návrh, který ještě zřejmě projde změnami, počítá s pomocí rodinám s dětmi. Od příštího školního roku by město potřebným rodinám hradilo školkovné a obědy ve školách, přispělo na družinu, školní aktivity a pomůcky.

Ve hře je také tisíc korun měsíčně do konce příštího roku těm, kteří pobírají státní příspěvek na bydlení. Město tím chce Pražany motivovat k vyřízení příspěvku. V současnosti dávku pobírá jen čtvrtina těch, kteří na to mají nárok. Na příspěvek na energie by měli podle návrhu dosáhnout i senioři, kteří by mohli získat od města tisíc korun měsíčně do konce letošního roku.

„Pomůžeme i těm, které drtí splátky hypotéky a doufáme, že v rychlosti a jednoduchosti budeme inspirací i pro vládu,“ řekl šéf koaliční Prahy sobě Jan Čižinský.

Praha na to podle něho poskytne zhruba miliardu korun, podobně jako během pandemie pomohla podnikatelům a živnostníkům. Záměr, který zastupitelé schválili minulý týden, zatím neobsahuje konkrétní vyčíslení nákladů.

Zastupitelé se odvolávají na průzkum PAQ Research, podle kterého je v příjmové nouzi 250 tisíc Pražanů, jimž stoupají náklady o jednotky tisíc až deset tisíc korun měsíčně. Záměr na vytvoření balíčku v jeho první verzi předložila minulý týden opoziční zastupitelka Marta Gellová (ANO), podpis připojili zástupci ostatních koaličních stran i opoziční ODS.

„Jsem šťastná, že moje snaha pomoci potřebným byla konečně vyslyšena. Mohlo to být sice už v únoru, ale jsem vděčná, že se to vůbec podařilo. Pevně věřím, že až se tady za tři týdny sejdeme, schválíme už nějakou konkrétní pomoc,“ řekla Gellová.

Pomoc Prahy má být podle zastupitelů doplňková, má pomoci překlenout období, které stát potřebuje na nastavení vlastní pomoci. „Nemůžeme suplovat stát, který je odpovědný za sociální politiku. Ale můžeme Pražany podpořit, hlavně ty nejchudší,“ řekl zastupitel a europoslanec Jiří Pospíšil (TOP 09), který upozornil, že ceny a životní náklady v Praze jsou mnohem vyšší než v jiných částech republiky.

„Sociální pomoc státu tak kvůli tomu nemusí být dostatečná. Zkrátka když vláda rozdá pět tisíc korun rodinám, tak jinou hodnotu mají tyto peníze na východní Moravě a jinou v Praze,“ řekl Pospíšil, podle kterého je potřeba balíček pomoci dopracovat na základě čísel a dat. „Musí být jasně řečeno, kolik na to magistrát má, nemůžeme to dělat na dluh,“ dodal.

Náměstek pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě) navrhovanou miliardu obhajuje. „Jsou to prostředky, které Praha dokáže pokrýt. Můžeme využít přebytek loňského roku, který příjmově dopadl nad očekávání,“ řekl Vyhnánek s tím, že by se náklady rozložily do dvou let. „Výsledný návrh je kompromisem nastaveným tak, abych to s klidným svědomím mohl jako náměstek pro finance posvětit. V opačném případě bych pro to nehlasoval,“ dodal.