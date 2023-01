Personální rošáda v důležitém státním podniku přichází v době tendru na lehká útočná vozidla | E15.cz

Poté co ministryně obrany Jana Černochová na sklonku loňského roku překvapivě odvolala ředitele Vojenského technického ústavu (VTÚ) Petra Novotného, což v ústavu i v bezpečnostní komunitě vyvolalo údiv, měl by tento důležitý státní podnik na začátku února dostat nové vedení. Podle několika zdrojů deníku E15 by se měl novým šéfem stát současný ředitel další státem vlastněné firmy LOM Praha Trade Jiří Kašpárek. Vojenský technický ústav přitom sehrává klíčovou roli při přezbrojení české armády, takže jeho rozhodování je v hledáčku obranného byznysu.