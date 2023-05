Po osmé to vyšlo. Ředitel BIS Koudelka byl povýšen na brigádního generála | e15.cz

Pavel povýšil šéfa BIS Koudelku do hodnosti brigádního generála

Prezident Petr Pavel v pondělí učinil to, co bývalý prezident Miloš Zeman léta odmítal udělat. Povýšil ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku na brigádního generála. Učinil to na Pražském hradě na návrh vlády. Zeman jeho povýšení odmítl dokonce sedmkrát.