Po Staroměstské a Pražské tržnici se obnovy dočká i ta Smíchovská | E15.cz

„Máme zájem, aby prostor, který je v nádherném secesním domě z roku 1909, nabídl občanům a návštěvníkům Prahy nejen kvalitní potraviny,“ řekl místostarosta Prahy 5 Martin Damašek (TOP 09). „Chceme oživit jednak budovu, ale také celé náměstí s nádherným parkem. Aby si lidé mohli koupit třeba kávu a croissant a v letních měsících si k tomu sednout v parku,“ dodal. V budově má kromě prodejen potravin a nápojů být i tzv. food court.

Plocha nabídnuta k pronájmu má 1449 metrů čtverečních včetně skladů a sociálního zázemí. Nájemné by mělo činit nejméně 181 tisíc korun měsíčně. Dříve zde sídlil supermarket Tesco. Část budovy dosud využívá městská knihovna.

Budova Smíchovské tržnice byla postavena v letech 1906 až 1909 na pozemcích bývalé botanické zahrady u Náměstí 14. října. Secesní budovu navrhl architekt Alois Čenský, který stál i za vznikem sousedního Národního domu na Smíchově.

V Praze pokračují práce na obnově dalších tržnic, zejména pod taktovkou magistrátu. Na dvě až tři miliardy korun vyjde například rekonstrukce Pražské tržnice v Holešovicích, jehož přeměna bude trvat patnáct let. „Intenzivně připravujeme rekonstrukce hal v Pražské tržnici a zároveň rozšiřujeme nabídku služeb areálu pro Pražany i ve stávajících prostorách,“ uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek (Praha sobě). Areál má plnit funkci kulturní, obchodní a gastronomickou. Budou zde i kanceláře, supermarket a má vzniknout vyhlídková věž.

V posledních letech se již podařilo zrušit stánky, které hyzdily centrální korzo. Radní v květnu schválili nové nájemní smlouvy, v tržnici otevře papírnictví, opravárna, keramická dílna, optika nebo další obchody s potravinami. Další volné obchodní prostory v areálu by měly být připravené k pronájmu v druhé polovině tohoto roku. Město současně vede spor s majitelem místního nevěstince Showpark, který nemá s městem nájemní smlouvu, ale stále se brání vyklizení. Soud již přitom rozhodl ve prospěch metropole.

Do konce roku by měla otevřít také Staroměstská tržnice v centru města. Radní nakonec upustili od ambiciózního plánu na půlmiliardovou přestavbu tržnice, kde dříve sídlil supermarket Albert, a rozhodli se jen pro drobné úpravy. Jde především o odstranění mezistropu, který do haly přistavělo komunistické vedení města v osmdesátých letech a které zakrývá unikátní klenutý strop. „Koncem roku bychom mohli znovu zpřístupnit Staroměstskou tržnici lidem,“ řekl radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09).