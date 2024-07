Volba pro zahájení letní kontaktní kampaně koalice Spolu pro Středočeský kraj padla na Masarykovo nádraží v Praze, které je, spolu s blízkým Hlavním nádražím, hlavním dopravním uzlem středočeské regionální železniční dopravy.

„Je to bod, kde se setkávají různé úrovně správy Středočeského kraje – od objednávání dopravní obslužnosti, přes spolupráci s hlavním městem Prahou a ROPIDem na rozšiřování PID hlouběji do Středních Čech, až po prosazování národních investic do modernizace Masarykova nádraží a výstavby nových tratí, jako je rychlodráha na Kladno,“ uvedl kandidát na hejtmana Jan Skopeček (ODS).

„Složení kandidátky Spolu pro Středočeský kraj je zárukou, že budeme schopni nejlépe hájit a prosazovat potřeby Středočechů na všech úrovních od té obecní až po celostátní,“ dodal Jan Skopeček.

Kandidátka Spolu pro Středočeský kraj je složena ze starostů a komunálních politiků, které doplňují osobnosti, jež se podílejí na komunitním životě svých měst a obcí.