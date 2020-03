Počet zadlužených dětí klesá jen zvolna. Je to zklamání, tvrdí odborníci | E15.cz

„Je to velké zklamání a současně pokračující ostuda České republiky v očích zahraničních médií a veřejnosti,“ řekl Radek Hábl z Institutu prevence a řešení oddlužení. „Poté co se v posledním roce řada subjektů předbíhala v deklaracích o tom, jak skoncují s dětskými exekucemi, vidíme, že opak je pravdou,“ dodal.

Souhlasí s ním i poslankyně Kateřina Valachová (ČSSD), která loni předložila ve sněmovně několik návrhů se záměrem situaci zadlužených dětí zlepšit. „Já ta čísla nepokládám za uspokojivá. Jsem ráda, že je tam sestupující tendence, ale neměli bychom usnout na vavřínech,“ řekla Valachová, která loni prosadila návrh na snazší oddlužení dospělých lidí, kteří si přinesli dluhy z dětství.

„Řada subjektů, které deklarovaly ochotu dětské exekuce řešit, se zasekla na obavě z obvinění, že nejednaly s péčí řádného hospodáře,“ vysvětluje Daniel Hůle z Člověka v tísni. Situace se podle něj ale v posledních měsících zásadně změnila poté, co Ústavní soud vytyčil mantinely neplatnosti dětských dluhů. „Takže nyní mají věřitelé jednoduchou cestu, jak naprostou většinu exekucí zastavit, protože jsou z velké části vedeny nezákonně,“ dodal Hůle, podle kterého může dojít letos k zásadnímu snížení počtu dětí v exekuci.

Čerstvým příkladem je plzeňský dopravní podnik, který na začátku tohoto roku zastavil vymáhání pohledávek u lidí, kterým dluh vznikl před patnáctým rokem. Zároveň zastavil exekuce u stovek dětí, kterým odpustil celý dluh. Následoval tak pražský dopravní podnik, který loni na podzim zastavil 124 exekucí u dětí do 15 let, odpustil jim také takzvané příslušenství, tedy úroky a poplatky. Samotný dluh musejí děti uhradit.

Právě nezaplacené pokuty za jízdu na černo patří zřejmě mezi nejčastější příčinu exekucí u dětí. Kdo všechno patří mezi věřitele dětských dlužníků, ale není jasné. „Myslím, že je načase, aby Exekutorská komora zveřejnila věřitele, kteří dětské exekuce stále ještě vedou. Pak by se možná situace konečně změnila,“ míní Hábl. Komora oponuje, že taková data v centrální evidenci exekucí nejsou. „Tyto informace proto v současnosti nemůžeme zjistit. S ministerstvem spravedlnosti nicméně v současnosti probíhají jednání o rozšíření evidence i o tyto údaje,“ uvedla komora ve veřejném prohlášení.

Ve sněmovně už více než půl roku leží poslanecký návrh zákona, podle kterého by dluhy dětí do 15 let měli platit rodiče. V minulosti se například stávalo, že rodič uzavřel smlouvu u mobilního operátora na jméno dítěte, za tarif přestal platit a dítě po nějaké době skončilo v exekuci. Přestože má návrh podporu napříč sněmovnou, ministerstvo spravedlnosti vytvořilo vlastní návrh, který však ještě neprojednala ani vláda. Valachová chce podle svých slov tlačit na to, aby se opatření prosadilo co nejdříve.