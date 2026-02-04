Aktualizováno: Babišova vláda přežila první hlasování o nedůvěře. Jednání trvalo přes 22 hodin
- Vláda Andreje Babiše ustála ve Sněmovně první pokus opozice o vyslovení nedůvěry, vyvolaný sporem o nejmenování Filipa Turka ministrem.
- Pro pád kabinetu hlasovaly opoziční strany, koalice ANO, SPD a Motoristů si ale udržela většinu.
- Hlasování přišlo 20 dní po získání důvěry vlády, výsledek se předem očekával.
Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) odolala ve středu ve Sněmovně prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlasování o svržení vlády se uskutečnilo 20. den potom, co získala důvěru. Výsledek se předpokládal.
Sesazení kabinetu podpořili přítomní poslanci opozičních klubů ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Vláda ANO, SPD a Motoristů tedy bude dál vládnout s důvěrou dolní komory.
Debata zabrala dva jednací dny. Vyplnila celkově zhruba 22,5 hodiny.
Poslanci hlasovali po jménech, prvním byl shodou okolností právě Motorista Turek. Los sice určil Karla Turečka (ANO), který se ale z jednání omluvil. O nedůvěře nehlasoval například ani premiér Andrej Babiš (ANO), jenž byl v Itálii na jednání s tamní premiérkou Giorgiou Meloniovou, a rovněž omluvený byl Babišův předchůdce ve funkci ministerského předsedy Petr Fiala (ODS)
Jednání o nedůvěře vládě podnítila opozice potom, co koalice nepřipustila minulý týden ve Sněmovně projednání žádného z jejích návrhů, které se týkaly zpráv, jež posílal předseda Motoristů a vicepremiér Petr Macinka poradci prezidenta Petru Kolářovi. Macinka v nich kvůli Turkovu nejmenování hrozil odvetnými kroky. Pavel považuje zprávy na rozdíl od Macinky za pokus o vydírání.
Mezi poslední vystupující dnes patřil bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS), který označil za další útok na prezidenta slova svého nástupce Macinky o temné straně osobnosti a minulosti prezidenta. „Jsme svědky špinavé kampaně Petra Macinky, jejím cílem je snaha zakrýt vlastní selhání. Motoristé se stali otroky Andreje Babiše a Tomia Okamury, nestali se tou kontrolou Andreje Babiše, tvoří jim alibi,“ uvedl Lipavský. „Stali se z nich takoví rudí Motoristé,“ dodal.
Z dosavadních 21 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl za dobu samostatné České republiky jeden. V roce 2009 Sněmovna sesadila kabinet premiéra ODS Mirka Topolánka. Předchozí Fialova koaliční vláda čelila čtveřici pokusů tehdy opozičních hnutí ANO a SPD o svržení.