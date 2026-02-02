Turek má nachystaný návrh žaloby na prezidenta. Podle něj nectí výsledky voleb ani Sněmovnu
- Filip Turek má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti kvůli tomu, že ho prezident Pavel odmítl jmenovat ministrem.
- Tvrdí, že se prezident zapojil do politického boje a nerespektuje výsledky voleb ani usnesení Sněmovny.
- Spor eskaloval po zveřejnění komunikace mezi Hradem a ministrem Macinkou.
Čestný prezident Motoristů a poslanec Filip Turek má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem o své jmenování ministrem životního prostředí. Pavel si podle něj dobrovolně stoupl do politického boje, když nectí výsledky voleb ani usnesení Sněmovny. Turek při příchodu na jednání koaličních lídrů ve Strakově akademii řekl novinářům, že návrh žaloby dostal vypracovaný od právníků, chce ho probrat s koaličními partnery.
Nedělní protesty desítek tisíc podporovatelů prezidenta Turek podle svých slov nesledoval. Pavel se podle něj stal novým lídrem opozice, která má 40 procent voličů. Komunikace předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky s poradcem prezidenta Petrem Kolářem, která minulý týden eskalovala konflikt mezi Hradem a Motoristy, může podle Turka působit tvrdě, nejde ale podle něj o vydírání.
Že takové zprávy Macinka vůbec poslal, má Turek za bezproblémové, rozhodně to podle něj nebyla chyba ministra zahraničí. „Pan prezident si dobrovolně stoupl do politického boje,“ konstatoval. Taková diskuse podle něj nemá být zveřejňována.
Podle odhadů organizátorů na shromáždění v neděli na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze dorazilo 80 000 až 90 000 lidí. Akci svolal spolek Milion chvilek na podporu prezidenta. Za dva týdny chce uspořádat menší shromáždění ve všech obcích, kde se najdou zájemci. Pokud získá milion podpisů pod výzvu Stojíme za prezidentem, naplánuje velkou manifestaci na pražské Letné. Počet podpisů v neděli překročil 600 000.
Impulzem ke svolání demonstrace bylo vystupňování sporu mezi Pavlem a Macinkou kvůli tomu, že hlava státu odmítá jmenovat Turka ministrem. Pavel v úterý oznámil, že mu Macinka zaslal prostřednictvím poradce Koláře zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, neplánuje se omluvit ani odstoupit. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.
Turka se dotkl dopis, ve kterém Pavel začátkem ledna vyjmenoval důvody, proč se ho rozhodl nejmenovat. Pavel v něm uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. U Turka je podle prezidenta řada okolností, které hlavně ve svém souhrnu důvodně zpochybňují jeho loajalitu k základním hodnotám ústavního řádu.
Turek vzápětí oznámil, že přistoupí k žalobě. Uvedl tehdy, že není jednoduché žalobu správně podat a spor vyhrát. Za prezidenta republiky by se musela omlouvat nejspíš ministryně financí a pokud by musel zaplatit pokutu, hradil by ji stát, dodal.
Kompetenční žalobu kvůli Turkově nejmenování Motoristé opakovaně odmítli použít s vysvětlením, že nechtějí měnit dosavadní ústavní uspořádání. Obracet se na Ústavní soud nechce podle dosavadních vyjádření ani premiér Andrej Babiš (ANO).