Předplatné

Pavel, Macinka i Zůna míří do Mnichova. Na prezidenta nebudu mít čas, uvedl šéf Motoristů

Petr Macinka i Petr Pavel míří na Mnichovskou bezpečnostní konferenci

Petr Macinka i Petr Pavel míří na Mnichovskou bezpečnostní konferenci Zdroj: Foto Blesk - Robert Klejch, KPR - Tomáš Fongus

ČTK
čer , ČTK
Diskuze (0)
  • Českou republiku na Mnichovské bezpečnostní konferenci zastoupí prezident Petr Pavel, ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna.
  • Macinka má v Mnichově naplánovaná bilaterální jednání, zároveň ale zdůrazňuje, že jde o neformální fórum bez rozhodování.
  • Účast Česka se odehrává na pozadí sporu mezi Hradem a Motoristy kvůli nejmenování Filipa Turka.

Mnichovské bezpečnostní konference se za ČR zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po dnešním zasedání vlády novinářům řekl, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání. V Mnichově má naplánován program na pátek a sobotu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v Mnichově řekl, že se zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Vláda schvalovala technické zabezpečení cesty.

Macinka zdůraznil, že jde pouze o konferenci, na které se nehlasuje a nerozhoduje. Pozvánku dostali prezident i ministr. „Já tam mám poměrně nabitý program. Nejdu tam jednat s českými reprezentanty, ale se zahraničními partnery. Na pana prezidenta tam čas asi nenajdu,“ řekl Macinka po jednání. Pozvánku na konferenci podle jeho slov obdrželo několik státníků a on pozvání pouze přijal.

Spor ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky a prezidenta Petra Pavla vygradoval v kauzu SMS zpráv, které Hrad považuje za vydírání. Jádrem sporu je nejmenování Filipa Turka. Hlava státu jej dlouhodobě odmítá jmenovat,.

Neshoda ohledně zastoupení Česka

Koaliční lídři se před jednáním kabinetu neshodli v názoru na zastoupení Česka vzhledem ke sporu o Motoristů s Hradem o prezidentem zamítnutém jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.

Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) uvedl, že za ideální by považoval zastoupení ČR členem vlády. Dohodu na účasti v Mnichově označil před jednáním kabinetu za možný dobrý první krůček k narovnání vztahů mezi prezidentem a Motoristy ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Účastníci mnichovské konference se tradičně sejdou v hotelu Bayerischer Hof v centru bavorské metropole. Účast potvrdilo více než 60 hlav států a vlád. Vedle řady evropských státníků dorazí i velká americká delegace. Zřejmě ji letos povede ministr zahraničí Marco Rubio. V loňském roce se akce zúčastnil za USA viceprezident J.D. Vance, který v projevu Evropu ostře kritizoval kvůli údajně špatnému stavu demokracie.

Začít diskuzi

Komunální volby 2026 v Česku

V roce 2026 se v Česku uskuteční komunální volby, tedy volby do zastupitelstev obcí. Přinášíme přehled důležitých informací, mezi které patří termín a čas voleb, specifika komunálních voleb v Praze a dalších velkých městech, volební průzkumy, kandidáti a pravidla hlasování. Nechybí ani informace o tom, jak často se konají komunální volby, jak fungují volby do obecního zastupitelstva a kde sledovat výsledky voleb 2026 online (články se zobrazí po rozkliknutí odkazu).

Termín voleb

Doporučujeme

Články z jiných titulů