Pavel, Macinka i Zůna míří do Mnichova. Na prezidenta nebudu mít čas, uvedl šéf Motoristů
- Českou republiku na Mnichovské bezpečnostní konferenci zastoupí prezident Petr Pavel, ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna.
- Macinka má v Mnichově naplánovaná bilaterální jednání, zároveň ale zdůrazňuje, že jde o neformální fórum bez rozhodování.
- Účast Česka se odehrává na pozadí sporu mezi Hradem a Motoristy kvůli nejmenování Filipa Turka.
Mnichovské bezpečnostní konference se za ČR zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po dnešním zasedání vlády novinářům řekl, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání. V Mnichově má naplánován program na pátek a sobotu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v Mnichově řekl, že se zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Vláda schvalovala technické zabezpečení cesty.
Macinka zdůraznil, že jde pouze o konferenci, na které se nehlasuje a nerozhoduje. Pozvánku dostali prezident i ministr. „Já tam mám poměrně nabitý program. Nejdu tam jednat s českými reprezentanty, ale se zahraničními partnery. Na pana prezidenta tam čas asi nenajdu,“ řekl Macinka po jednání. Pozvánku na konferenci podle jeho slov obdrželo několik státníků a on pozvání pouze přijal.
Spor ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky a prezidenta Petra Pavla vygradoval v kauzu SMS zpráv, které Hrad považuje za vydírání. Jádrem sporu je nejmenování Filipa Turka. Hlava státu jej dlouhodobě odmítá jmenovat,.
Neshoda ohledně zastoupení Česka
Koaliční lídři se před jednáním kabinetu neshodli v názoru na zastoupení Česka vzhledem ke sporu o Motoristů s Hradem o prezidentem zamítnutém jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí.
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) uvedl, že za ideální by považoval zastoupení ČR členem vlády. Dohodu na účasti v Mnichově označil před jednáním kabinetu za možný dobrý první krůček k narovnání vztahů mezi prezidentem a Motoristy ministr školství Robert Plaga (za ANO).
Účastníci mnichovské konference se tradičně sejdou v hotelu Bayerischer Hof v centru bavorské metropole. Účast potvrdilo více než 60 hlav států a vlád. Vedle řady evropských státníků dorazí i velká americká delegace. Zřejmě ji letos povede ministr zahraničí Marco Rubio. V loňském roce se akce zúčastnil za USA viceprezident J.D. Vance, který v projevu Evropu ostře kritizoval kvůli údajně špatnému stavu demokracie.