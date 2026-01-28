„Důsledky ho velice překvapí.“ Přečtěte si kompletní znění SMS, kterými měl Macinka vydírat Pavla
- Prezident Petr Pavel zveřejnil soukromou komunikaci s ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
- Hrad mluví o vydírání a věc předal policii.
- Macinka se brání tím, že jde o tvrdé vyjednávání o jmenování Filipa Turka.
Aktuální spor ministra zahraničí a šéfa Motoristů sobě Petra Macinky a prezidenta Petra Pavla vygradoval v kauzu SMS zpráv, které Hrad považuje za vydírání. Jádrem sporu je nejmenování Filipa Turka. Hlava státu jej dlouhodobě odmítá jmenovat, v odpovědi pro premiéra Andreje Babiše Pavel svůj krok zdůvodnil například Turkovým opakovaným nedostatkem respektu vůči právnímu řádu.
„Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy, kupříkladu z mladické nerozvážnosti,“ uvedl mimo jiné prezident. Turek oznámil, že prezidenta zažaluje pro ochranu osobnosti a bude požadovat omluvu. Dosud tak ale neučinil.
Znění SMS: „Stačí jeden podpis,“ psal Macinka prezidentovi
SMS zprávy poslané ministrem zahraničí Petrem Macinkou prezidentovu poradci Petru Kolářovi. |
Petr Macinka neposlal SMS zprávy přímo prezidentovi, ale jeho poradci Petru Kolářovi. Ve svém vyjádření na tiskové konferenci Macinka uvedl, že přímo na hlavu státu nemá číslo. Kolář slíbil, že prezidentovi Macinkův vzkaz předá. Macinka později prohlásil, že se zveřejněním korespondence počítal.
Macinka prezidentovi píše, že „může získat klid, když já budu mít Turka na MŽP“. Dodává také, že pokud se tak nestane, „spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace“. Koláře také varuje, že má v této věci podporu premiéra Babiše i SPD Tomia Okamury.
Argumentoval také tím, že ve středu jede na zásadní schůzky do Bruselu. „Do té doby bych potřeboval vědět, na čem jsem, protože budu mluvit jak s nejvýznamnějšími zahraničními partnery, tak i s největšími zahraničními médii. Co jim budu oznamovat, má nyní pan prezident poslední možnost významně ovlivnit. Pokud neudělá nic anebo alespoň nepřistoupí na nějaké jednání ve věci Turka na MŽP, důsledky ho velice překvapí (a nejen jeho),“ pokračoval Macinka ve zprávě.
Výhrůžka summitem NATO a stíhačkami
Později dodal, že jej čeká schůzka s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, na které by prý mohl zmínit, že kvůli tomu, že se podle jeho názoru Pavel aktuálně nepohybuje v ústavním rámci, by neměl vést delegaci na nadcházející summit aliance on, ale premiér Babiš.
Petr Pavel před vstupem do politiky zastával pozici předsedy Vojenského výboru NATO, což je nejvyšší vojenský orgán aliance, a ze své pozice byl hlavním vojenským poradcem generálního tajemníka NATO. S Ruttem se navíc osobně znají.
Ve zprávě se Macinka dostal i k tématu prodeje stíhaček L-159 Ukrajině. Při své nedávné návštěvě je Pavel napadené zemi nabídl. Vláda se k prodeji ovšem postavila negativně s tím, že je Česko potřebuje pro svou obranu. Pavel argumentoval postojem armády, že je možné je vyčlenit, což veřejně podpořil i náčelník generálního štábu Karel Řehka.
Macinka ve své SMS uvádí, že „jediný důvod, proč je (Ukrajinci, pozn. red.) nedostanou, je, že o tom Petr Pavel neuváženě mluvil do médií“. Doplnil, že by o tom možná Tomia Okamuru přesvědčil, podobně jako se stalo u muniční iniciativy, ale podle Macinky to nyní již není možné. „I tuto pravdu se může leckdo (ve středu) dozvědět,“ pokračoval Macinka.
Prezident Petr Pavel v úterý prohlásil, že zprávy předá policii s tím, že by mohlo jít o pokus o vydírání. Policie již potvrdila, že podnět přijala a bude se jím zabývat.
Podle předsedů opozičních lidovců a TOP 09 Marka Výborného a Matěje Ondřeje Havla by měl Macinka rezignovat. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že by měl premiér navrhnout Macinkovo odvolání. Stejný požadavek vznesla opoziční ODS ústy předsedy Martina Kupky.
„Co vyplývá ze zveřejněných SMS zpráv, svědčí to o mafiánských politických praktikách. Stojíme jednoznačně proti tomuto typu vydírání, musí to vést k odvolání ministra Macinky a premiér tak musí učinit co nejdříve, jasně se distancovat od toho, co Macinka zmiňoval,“ uvedl Kupka.
Reakce vlády: Babiš mírní situaci, Okamura stojí za ministrem
Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťána Malá nepovažuje způsob komunikace ministra zahraničí Macinky za nikterak šťastný, stejně tak ani zveřejňování textových zpráv. Na tiskové konferenci ve Sněmovně řekla, že se tématem podle ní bude zabývat koaliční rada.
Za nešťastné označil zprávy i premiér Andrej Babiš. Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání, uvedl premiér.
Podle předsedy SPD Tomia Okamury je tento styl komunikace ze strany opozice ve Sněmovně zcela běžný, řekl k Macinkovým zprávám. Rozhodně nestojím na straně prezidenta, dodal.