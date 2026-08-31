Řízení letového provozu má nového šéfa. Jana Klase nahradí Zdeněk Jelínek z ministerstva dopravy
- Novým generálním ředitelem Řízení letového provozu se od začátku září stává Zdeněk Jelínek, který dosud vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy.
Ve funkci nahradí dlouholetého šéfa Jana Klase, jenž se rozhodl k 1. září odstoupit kvůli své kandidatuře do Senátu.
Do funkce Jelínka jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárik, který nového ředitele označil za mezinárodně uznávaného odborníka v oboru.
Novým generálním ředitelem Řízení letového provozu (ŘLP) bude od začátku září Zdeněk Jelínek, který dosud vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy. Na síti X to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), který ho do funkce jmenoval. Jelínek v čele státního podniku nahradí dlouholetého šéfa ŘLP Jana Klase, který se rozhodl kvůli kandidatuře do Senátu ve funkci k 1. září skončit.
Bednárik uvedl, že Jelínek patří mezi mezinárodně uznávané odborníky v oboru. „Věřím, že díky svým dlouholetým zkušenostem a hluboké znalosti českého i evropského letectví zajistí plynulé předání vedení, zachová nejvyšší standardy bezpečnosti a spolehlivosti a bude úspěšně pokračovat v dalším rozvoji podniku,“ doplnil.
Klas stál v čele leteckých dispečerů 19 let. Ve funkci skončil kvůli tomu, že se v podzimních volbách uchází o senátorské křeslo za hnutí Naše Česko ve volebním obvodu Kladno.
Jeho nástupce Jelínek je absolventem Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, na ministerstvo dopravy nastoupil v roce 2000 jako referent v oddělení letecké dopravy v odboru civilního letectví. Od roku 2017 tento ministerský odbor vedl. V roce 2023 byl pověřený také řízením sekce drážní, vodní a letecké dopravy.
Státní podnik Řízení letového provozu vznikl 1. ledna 1995. Poskytuje letové provozní služby uživatelům vzdušného prostoru ČR a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary. Čistý zisk ŘLP loni meziročně stoupl o téměř 70 procent na 498 milionů korun, výnosy stouply o 21 procent na 5,9 miliardy. I přes nárůst v posledních letech je letový provoz nad Českem stále pod úrovní před covidovou pandemií. Podnik sídlí v Jenči u Prahy, v těsné blízkosti Letiště Václava Havla.