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Řízení letového provozu má nového šéfa. Jana Klase nahradí Zdeněk Jelínek z ministerstva dopravy

České Řízení letového provozu v Jenči u Prahy

České Řízení letového provozu v Jenči u Prahy Zdroj: profimedia.cz

ČTK
ČTK
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  • Novým generálním ředitelem Řízení letového provozu se od začátku září stává Zdeněk Jelínek, který dosud vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy.

  • Ve funkci nahradí dlouholetého šéfa Jana Klase, jenž se rozhodl k 1. září odstoupit kvůli své kandidatuře do Senátu.

  • Do funkce Jelínka jmenoval ministr dopravy Ivan Bednárik, který nového ředitele označil za mezinárodně uznávaného odborníka v oboru.

Novým generálním ředitelem Řízení letového provozu (ŘLP) bude od začátku září Zdeněk Jelínek, který dosud vedl odbor civilního letectví na ministerstvu dopravy. Na síti X to oznámil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD), který ho do funkce jmenoval. Jelínek v čele státního podniku nahradí dlouholetého šéfa ŘLP Jana Klase, který se rozhodl kvůli kandidatuře do Senátu ve funkci k 1. září skončit.

Bednárik uvedl, že Jelínek patří mezi mezinárodně uznávané odborníky v oboru. „Věřím, že díky svým dlouholetým zkušenostem a hluboké znalosti českého i evropského letectví zajistí plynulé předání vedení, zachová nejvyšší standardy bezpečnosti a spolehlivosti a bude úspěšně pokračovat v dalším rozvoji podniku,“ doplnil.

Klas stál v čele leteckých dispečerů 19 let. Ve funkci skončil kvůli tomu, že se v podzimních volbách uchází o senátorské křeslo za hnutí Naše Česko ve volebním obvodu Kladno.

Jeho nástupce Jelínek je absolventem Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, na ministerstvo dopravy nastoupil v roce 2000 jako referent v oddělení letecké dopravy v odboru civilního letectví. Od roku 2017 tento ministerský odbor vedl. V roce 2023 byl pověřený také řízením sekce drážní, vodní a letecké dopravy.

Státní podnik Řízení letového provozu vznikl 1. ledna 1995. Poskytuje letové provozní služby uživatelům vzdušného prostoru ČR a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary. Čistý zisk ŘLP loni meziročně stoupl o téměř 70 procent na 498 milionů korun, výnosy stouply o 21 procent na 5,9 miliardy. I přes nárůst v posledních letech je letový provoz nad Českem stále pod úrovní před covidovou pandemií. Podnik sídlí v Jenči u Prahy, v těsné blízkosti Letiště Václava Havla.

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