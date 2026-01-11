Schillerová: Udržet deficit rozpočtu v roce 2026 pod 300 miliard bude těžké
- Ministryně financí Alena Schillerová v diskusním pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekla, že držet letošní deficit pod 300 miliardami korun bude velmi obtížné.
- Podle Schillerové návrh rozpočtu po Zbyňku Stanjurovi „nesedí“ v příjmech ani výdajích.
- Vláda má rozpočet schvalovat 26. ledna po nové ekonomické predikci.
V návrhu rozpočtu, který vypracoval bývalý ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podle Schillerové nesedí příjmy a výdaje. V současnosti ministerstvo financí podle ní hledá možnosti, kde by bylo možné peníze ušetřit, uvedla. Česko nyní funguje v rozpočtovém provizoriu. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je pro letošní rok maximální povolený deficit 237 miliard korun.
„Nejsložitější je kapitola ministerstva práce a sociálních věcí. Všichni škrtají minimálně pět procent provozních výdajů," uvedla Schillerová. Zároveň upozornila, že řeší pouze hlavní výdaje, nadpožadavky úřadům rovnou zakázala.
Původní návrh státního rozpočtu počítal s deficitem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je pro rok 2026 maximální povolený deficit 237 miliard korun, na dodatečných 49 miliard korun se podle dřívějšího vyjádření Stanjury vztahuje výjimka, protože to jsou výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu Jaderné elektrárny Dukovany.
Schillerová v neděli potvrdila, že vláda bude rozpočet schvalovat 26. ledna, čeká na novou ekonomickou predikci.
Hospodaření státu loni skončilo podle Schillerové schodkem 290,7 miliardy korun. Deficit tak přesáhl schválených 241 miliard korun. Stanjura dříve řekl, že reálný deficit je 250 miliard korun, dalších 40 miliard korun jsou očekávané příjmy z Evropské unie, které dorazí až letos, a zlepší hospodaření státu. Státní dluh ke konci roku 2025 dosáhl 3,678 bilionu korun, o rok dříve činil 3,365 bilionu korun.