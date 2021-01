Babiš: Polní nemocnice končí.Vyšla příliš draho | E15.cz

Nemocnice nebyla od konce října, kdy ji armáda postavila, aktivována. Stát dosud jen za pronájem ploch zaplatil zhruba 51 milionů korun.

Babiš poznamenal, že stát nechal záložní nemocnici zřídit v době, kdy bylo hospitalizováno více než 8000 lidí, z obavy, že ve standardních nemocnicích nebude dostatečná kapacita. "Teď to končí, protože zkrátka finančně je to neúnosné. Není to o tom, že by nebyli zdravotníci. Pokud by to bývalo nastalo, tak bychom to určitě zvládli," uvedl.

Smlouva na pronájem prostoru by měla podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) skončit k 6. únoru. Záložní nemocnice v Brně nadále zůstane. Černý v pátek uvedl, že zrušení nemocnice v Letňanech navrhl proto, neboť její udržování považuje při nedostatku zdravotnického personálu za neúčelné. Pokud by se situace se zdravotníky zlepšila, jeví se podle Černého mnohem účelněji posílit kapacity normálních nemocnic než aktivovat zařízení v Letňanech.

Stát provozovateli letňanského výstaviště dosud za pronájem zaplatil 50,9 milionu korun bez DPH. Smlouva byla v listopadu prodloužena do konce února. Pokud by tedy pronájem skončil podle kontraktu, musel by stát zaplatit dalších 13,7 milionu korun bez DPH. Pakliže bude smlouva ukončena k 6. únoru, měl by stát doplatit necelé tři miliony.

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Sídlí v halách letňanského výstaviště. Postarat se může o 500 pacientů. Podle dřívějších informací mohla být využívána pro následnou péči, umístěni by v ní tak byli pacienti s covidem-19 na doléčení. Sloužit také mohla pro pacienty, kteří se kvůli karanténě zatím nemohou vrátit domů nebo třeba do domovů důchodců. Na místě by podle původních plánů byli nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které by armáda v případě aktivace stáhla z jiných nemocnic. Oficiálně spadá pod fakultní nemocnici Bulovka.