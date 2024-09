Bude to z nemalé části hlasování o známce na stupnici jedna až pět pro vládu Petra Fialy, na němž vydělá opozice v čele s hnutím ANO. Ztráta bodů pro nejhlasitějšího kritika kabinetu se neočekává, naopak by si měl polepšit. Poslední na pásce nezůstanou ani menší hráči. Další body může nasbírat formace Stačilo! komunistické lídryně Kateřiny Konečné. Úspěch z eurovoleb, v nichž těžila z jedné celostátní kandidátky a jednoho hlavního tématu, ale s největší pravděpodobností nezopakuje. Politologové odhadují, že z řad SPD, Stačilo! a Přísahy vzejde minimálně jeden poražený.

Do krajských voleb a prvního kola voleb do třetiny Senátu, které se konají příští pátek a sobotu, se promítnou i regionální a komunální témata. Výsledky a následná jednání ukážou, zda uskupení Andreje Babiše sestaví více krajských koalic než v minulosti a zda je jako partner lákavější.

Výrazný úspěch ANO v klání o krajská zastupitelstva by přiblížil jeho šéfovi možný návrat do Strakovy akademie po volbách do Poslanecké sněmovny v příštím roce. Zároveň nelze vyloučit rozkolísání Fialovy vlády v případě, že některá z pětice stran dostane od voličů výprask.

Rvačka o protestní hlasy

Heslem kampaně ANO je „Vrátíme vám, co vám Fialova vláda vzala“. Hnutí do ní investuje 50 milionů korun. „Naším cílem je získat pozice ve vedení krajů a začít napravovat škody, které současný kabinet napáchal," prohlásil Babiš. Pokud vláda selže, je podle něj na hejtmanech, aby se za lidi postavili. Kraje mohou přidávat peníze v sociálních službách nebo zlevnit dopravu, dodal.

Ačkoliv průzkumy přisuzují ANO mimořádnou podporu, dlouhodobě se velikost jeho jádrového elektorátu odhaduje na pětinu všech voličů. Tomu ostatně odpovídaly i výsledky z krajských voleb v roce 2016 a 2020, kdy zisk hnutí přesáhl dvacet procent.

Jenže v té době bylo ANO ve vládě. Nyní je v opozici, což je zvlášť pro protestní formaci, jak se už od svého vzniku prezentuje, výhoda. „Podle některých předpokladů by výsledek ANO skutečně měl být lepší, bude těžit z nespokojenosti voličů. Na druhé straně ale bude hrát velkou roli to, jak obstojí či neobstojí subjekty, jako je Stačilo!, Přísaha a koalice pod vedením SPD, o jejichž voliče bude ANO částečně také bojovat,“ míní Petr Jüptner z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Šetření agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi zveřejněné začátkem září zcela jednoznačně favorizuje Babišovo hnutí prakticky ve všech třinácti krajích, kde se hlasuje. Největší volební potenciál ve výši 49,5 procenta má v Moravskoslezském kraji, se 47,5 procenta následuje Ústecko. Až na čtyřicetiprocentní podporu může ANO podle průzkumu dosáhnout ve středních Čechách, na Vysočině nebo Zlínsku. Pod čtyřiceti procenty se pak jeho naděje ocitly na Pardubicku a v dalších šesti regionech. Nejméně početnou skupinu sympatizantů má v Jihočeském kraji se 13,5 procenta rozhodnutých voličů.

Volební potenciál uvádí, kolik hlasů by strana získala, pokud by se k ní přiklonili všichni, kdo zvažují její volbu. Respondent tak může uvést více politických stran současně.

Proto je podle politologa Petra Justa spekulativní odhadovat, zda hnutí dosáhne na výrazně lepší výsledek než před čtyřmi lety, kdy obdrželo téměř 22 procent hlasů. „ANO je dle preferencí favoritem. Nicméně jestli jeho zisk bude či nebude vyšší než v krajských volbách v roce 2020, bude záležet i na tom, zda a v jaké míře odchytí hlasy, které jsou aktuálně podobně stylizované,“ připomíná Just s odkazem právě na Stačilo! či Přísahu a Motoristy.

Zkouška na boj o vládu

Ve strategických úvahách vedení ANO přitom není důležité jen vítězství, ale také to, aby hnutí mělo s kým uzavírat poitické sňatky. Vzhledem k tomu, že svoje dřívější souputníky ČSSD a komunisty poslalo v roce 2021 před brány dolní komory parlamentu, musí postupovat obezřetně, aby nevyluxovalo elektorát dalších potenciálních partnerů. Bude to tedy nejen samotný volební výsledek, ale také schopnost sestavit co nejvíce krajských vlád, případně v nich alespoň zasednout, která může Babiše přiblížit comebacku do Strakovky.

„Pokud má ANO sestavit větší počet krajských vlád, bude muset získat buď více hlasů, aby nemohlo být obejito, nebo paradoxně i méně hlasů, aby mohlo být do koalice přizváno jako slabší partner,“ soudí Jüptner.

Že ANO jako vítěz minulých krajských voleb mnohdy zůstalo při vytváření koalic za dveřmi, nezpůsobily podle politologa ani tak obavy z hnutí jako takového. Byly to spíše snahy některých hráčů o prosazení vlastního programu a maximalizace počtu křesel v krajských radách. „Stručně řečeno, menší strany nechtěly být pouze malým přívěskem v koalici vedené dominantním ANO. Troufám si říci, že na krajské úrovni, s výjimkou vybraných krajů, jako jsou například střední Čechy, neexistují silné překážky pro spolupráci s tímto hnutím,“ podotýká Jüptner.

VIDEO:Kdo si myslí, že z deficitu 400 miliard uděláme nulu bez ohrožení růstu, neví, o čem mluví, říká premiér Petr Fiala v pořadu FLOW

FLOW: Jestli si někdo myslí, že z deficitu 400 miliard ze dne na den uděláme nulu, aniž bychom ohrozili růst, tak fakt neví o čem mluví, tvrdí Fiala • e15

Just připouští, že výsledky nadcházejícího hlasování a také povolebních vyjednávání určitým testem před sněmovními volbami v roce 2025 budou. „Ale při vyvozování nějakých důsledků je třeba mít na paměti, že každý typ voleb vede k jiným vzorcům volebního chování. Je to dáno charakterem voleb, jinou strukturou kandidátních listin nebo volební účastí, která u krajských voleb bývá o třetinu nižší než u voleb sněmovních,“ upozorňuje.

Babišova formace bude obhajovat vítězství hned v deseti krajích, kde před čtyřmi roky zabodovala. Výsledné koalice se ale ve většině případů bez ANO obešly.

Zda se hnutí tentokrát podaří sestavit více krajských vlád, případně v nich bude mít své reprezentanty, je podle Michala Pinka z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity velká neznámá. „Koaliční vzorce ovlivňuje celá řada lokálních, regionálních a osobních vazeb a politici se často chovají v rozporu s obecnými pravidly a tím, jak je vnímá volič. Má například volič ANO zájem podporovat politika ODS v jeho kariéře? A stejně to platí i naopak,“ vysvětluje Pink.

ANO nyní spolupracuje s vládními stranami ve čtyřech krajích. Buď tam před čtyřmi roky drtivě vyhrálo a nebylo možné sestavit koalici bez něj, nebo je v těchto regionech bez přítomnosti Babiše bráno jako seriózní partner.

Uhájit dosavadní pozice

Od sestavy Spolu se nečeká nic překvapivého. V letošních volbách do Evropského parlamentu sice nijak nezazářila, debakl ale nezaznamenala. Utržila ho jen Pirátská strana a potažmo lidovci. Pokud by krajské volby dopadly podobně, nebo by pětice vládních partají udržela nebo dokonce mírně rozšířila řady svých stávajících krajských radních zastupitelů, mohla by to za situace, kdy lidé více platí za energie či potraviny, považovat za velký úspěch.

Průzkum Kantaru a Data Collect pro ČT přisuzuje druhý nejvyšší volební potenciál právě Spolu nebo uskupením, kde je trojblok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 zastoupen. Týká se to sedmi regionů, konkrétně Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Královéhradeckého, Jihomoravského, Moravskoslezského a Vysočiny. V šesti krajích se pak na druhém místě umístilo hnutí Starostové a nezávislí.

Podle šéfa občanských demokratů Petra Fialy se u krajských voleb těžko posuzuje velikost úspěchu nebo neúspěchu, už jen proto, že jeho strana kandiduje nejen sama, ale také v řadě různých uskupení, včetně koalice Spolu.

„Obhajujeme tři hejtmanské posty a budu rád, když ve volbách potvrdíme svou silnou pozici v krajích,“ doufá premiér. ODS je také zastoupena ve většině regionálních vlád. Premiér věří, že práci těchto radních a dalších veřejných činitelů voliči ocení.