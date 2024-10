Povodně způsobily na státním majetku škody za 20 až 30 miliard

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) odhaduje povodňové škody na majetku státu na 25 až 30 miliard korun. Další desítky miliard korun budou škody na soukromém, obecním a krajském majetku, řekl po jednání pracovní skupiny pro financování obnovy po povodních. Celkovou výši škod je podle něj nutné vyčíslit do 5. prosince, aby Česko mohlo požádat o peníze z evropského fondu solidarity.

Ministerstvo zemědělství podle Stanjury zatím vyčíslilo škody na majetku povodí a na lesích na 13 miliard korun. Ministerstvo dopravy odhaduje škody na státní dopravní infrastruktuře na osm až deset miliard korun. Další ministerstva odhadují škody ve svých resortech v řádu jednotek miliard korun. Konečné vyčíslení škod od jednotlivých ministerstev Stanjura očekává do 20. října.

Pojišťovny podle ministra odhadují vyplacené plnění na 18 miliard korun, což by při zohlednění spoluúčasti vlastníků poničených nemovitostí odpovídalo škodám mezi 36 a 40 miliardami korun. Od obcí a krajů zatím ministerstvo financí informace o škodách na jejich majetku nemá, Stanjura by je ale uvítal rovněž do 20. října, aby bylo možné začít zpracovávat žádost o vyplacení peněz z fondu solidarity. Ministr ale zdůraznil, že minimální výše škody pro čerpání podpory z tohoto evropského nástroje, která činí 40 miliard korun, určitě bude překročena.

Vláda by ve středu podle Stanjury měla schválit uvolnění podpory v průměru 40 tisíc korun na domácnost postiženou povodněmi, o které rozhodla už dříve. Obce, které budou peníze rozdělovat mezi jednotlivé domácnosti, by tak měly mít peníze na účtech v pátek. Celkovou částku ministr odhaduje na miliardu korun. Vláda podle něj ve středu uvolní také další dvě miliardy korun na opravu vodovodů a kanalizací v postižených oblastech.

V příštím týdnu by vláda měla schválit podporu pro zajištění nouzového ubytování nebo dočasných prostor pro školní výuku. Připravuje se také podpůrný program na obnovu sportovišť, na nichž jsou podle Národní sportovní agentury škody za 800 milionů korun. Členové vlády také podle Stanjury budou v příštím týdnu jednat se starosty nejvíc postižených obcí v Moravskoslezském a Olomouckém kraji o další pomoci, která je na místě potřeba.